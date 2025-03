Inscrições para o credenciamento de artistas para eventos da Funcultural são prorrogadas até dia 11 de abril

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), divulgou a 1ª retificação do Edital de Chamamento Público nº 004/2025 , que amplia para 11 de abril o prazo para o credenciamento de artistas para participarem das festividades e eventos culturais que farão parte do Calendário Cultural de 2025 na capital rondoniense e nos distritos.

O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, explicou que a retificação abrange exclusivamente a adequação do cronograma de inscrição e execução, com o objetivo de aprimorar a organização e garantir uma maior participação dos artistas interessados.

“As demais disposições do Edital permanecem inalteradas, permanecendo os mesmos critérios, requisitos e normas para o credenciamento”, afirmou Ferreira.

Conforme o titular da Funcultural, o objetivo da gestão do prefeito Léo Moraes é promover a integração entre as diversas comunidades artísticas e o público, fortalecer a cultura local, apoiar a manutenção e a formação de grupos artísticos, garantir visibilidade e valorizar as tradições culturais de Porto Velho por meio de políticas públicas voltadas ao setor.

INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuita e seguem até 11 de abril de 2025, somente por meio digital, de acordo o Edital n° 004/2025.

ÁREAS



As vagas ofertadas são para as seguintes áreas:

Apresentador/Locutor;

Artes Cênicas II;

Contação de História;

Intervenções Poéticas;

Música I e Música II;

Repertório de Músicas Infantis;

DJ;

Artes Plásticas e Visuais I e II;

Expressões Culturais da Tradição, como quadrilhas juninas e bois-bumbas;

Captação Audiovisual.

Todo o certame pode ser acompanhado no site da Fucultural.

Texto:Augusto Soares

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)