Barco Saúde da Prefeitura de Porto Velho vai garantir atendimento no distrito de Nazaré durante a cheia do Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), finaliza os preparativos do barco saúde Dr. Floriano Riva Filho para deslocamento ao distrito de Nazaré, no baixo Madeira, onde a cheia do rio Madeira tem causado transtornos à comunidade. Com a água subindo rapidamente, a unidade de saúde local não pode mais funcionar plenamente, afetando o atendimento à população.

Em uma medida emergencial e como parte do plano de contingência da Prefeitura, o barco saúde será colocado à disposição da população de Nazaré e comunidades adjacentes, a partir da próxima semana. Com isso, todos os serviços de saúde que eram prestados na unidade serão oferecidos na embarcação, que funcionará como uma unidade de saúde fluvial.

Barco deve permanecer na localidade até que a situação da cheia se normalize O barco deve permanecer na localidade até que a situação da cheia se normalize e a unidade de saúde possa retomar os atendimentos de rotina. A orientação é do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que tem acompanhado de perto todas as medidas que buscam aliviar os transtornos causados pela elevação do Madeira.

“Durante esse período crítico, reafirmamos nosso compromisso em garantir que a população atingida seja acolhida, orientada e assistida com as políticas públicas, e o acesso à saúde é uma delas”, reforçou o prefeito.

A medida é parte do plano de contingência de desastres da Semusa e ocorre no contexto do decreto de Estado de Alerta de Emergência . Além do barco saúde, outras ações de prevenção à saúde da população estão sendo implementadas, em conjunto com outras secretarias e órgãos municipais, para minimizar os impactos da cheia e garantir o acesso da população aos serviços essenciais.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)