Faculdade da Prefeitura é oportunidade para realização do sonho de ingressar em um curso superior

O sonho de se formar em uma faculdade é um objetivo de muitas pessoas. E esse desejo se tornou realidade para vários estudantes porto-velhenses através do Programa de Inclusão Social Universidade Para Todos – Faculdade da Prefeitura, por meio da Prefeitura de Porto Velho.

Uma dessas histórias de transformação de vida através da educação é da Steffane Ferreira, moradora do baixo Madeira, que veio para a capital em busca de continuar com os estudos e conheceu o programa Faculdade da Prefeitura.

No início de 2024, aos 25 anos de idade, ela se formou em Fonoaudiologia no Centro Universitário São Lucas. “Era meu sonho e através do programa foi uma oportunidade única, pois eu não tinha condições financeiras de pagar a mensalidade da faculdade. Foi bem difícil, enfrentamos uma pandemia no período das aulas e ainda sou mãe, então para conciliar tudo isso, eu tive que ter muita força de vontade para não desistir do grande sonho”, concluiu.

A Steffane Ferreira é a única integrante da família formada no ensino superior. Logo após receber o diploma, ela conseguiu várias oportunidades e hoje trabalha em uma clínica na capital. “Eu me senti uma vitoriosa. É uma oportunidade única para quem está começando, principalmente no meu caso, que não tinha condições. Quero dizer que, para quem conseguiu uma vaga agora no ano de 2025, aproveite e lute, pois é o seu futuro que está em jogo e não deixe qualquer problema fazer você desistir”, finaliza a fonoaudióloga.

Com o início da gestão do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o programa ganhou novos rumos. Em 2025, por exemplo, o processo seletivo bateu recorde com mais de 5 mil inscritos. Foram ofertadas 126 vagas, entre ampla concorrência e vagas preferenciais, em quatro instituições de ensino superior na capital. Outra novidade neste ano foi a ampliação no número de vagas preferenciais.

“A nossa gestão tem se destacado pela inclusão e no Programa Faculdade da Prefeitura não é diferente. A ampliação das vagas foi feita com base em lei federal, que garante a reserva de 20% das vagas oferecidas, ou seja, este ano tivemos mais de 350 inscrições para vagas preferenciais, entre elas, para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos étnico-raciais”, disse o prefeito.

As vagas neste ano foram distribuídas entre os cursos que as faculdades oferecem em seus processos seletivos próprios, como Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Administração, Enfermagem, Direito, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Engenharia de Software. Os alunos já entregaram as documentações e efetuaram as matrículas nas instituições.

