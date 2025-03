Praças revitalizadas passam a ser ponto de lazer para moradores de Porto Velho

Além de ser um espaço público que embeleza e proporciona melhor estética aos centros urbanos no mundo inteiro, as praças estão associadas à natureza, jardinagem, alegria, esportes, leitura, brincadeiras de crianças, um local onde os adultos e seus pequenos podem conviver em harmonia com a vizinhança e outras pessoas.

Áreas de lazer proporcionam momentos de descontração para a população Sabedor da grande importância desses locais para a população, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, determinou a reforma das praças que estavam com aspecto de abandono e desleixo, tomadas pelo mato, lixos e entulhos, representando apenas desperdício do dinheiro público e perigo para os moradores.

“Não podemos aceitar essa realidade de abandono. Queremos uma cidade limpa, bem cuidada e com melhor qualidade de vida para todos. Por isso, determinei imediatamente a limpeza e a revitalização das nossas praças”, destacou Léo Moraes, solicitando também que a população ajude a cuidar do patrimônio que é de todos.

Entre os espaços revitalizados está a Praça Vitor Emanuel, localizada na rua Carlos Augusto Mendonça, bairro São João Bosco, na região Norte de Porto Velho. Equipada com pista de caminhada, academia ao ar livre para a prática de exercícios físicos, bancos e muitos brinquedos para a criançada, o local estava tomado pela sujeira e sem qualquer utilidade para a comunidade. Agora, porém, a situação é bem diferente.

Elizabeth aproveita o espaço com a família “Agora a praça está limpa, com pintura nova e muito agradável. O espacinho ali de brinquedos também, e o meu filho gosta bastante de ficar ali. Tem uma pracinha aqui para trás, na quadra aqui do São João Bosco, onde a gente ficava, mas agora o meu filho sempre pede para vir pra cá. Eu prefiro essa pracinha. Está bem melhor”, afirmou a moradora Elizabeth Rocha da Silva.

Outro que aprova a reforma da Praça Vitor Emanuel é o venezuelano Alexander Freites, que frequentemente vai com a esposa e os filhos ao local para um momento de lazer em família.

“Há dois anos venho aqui com a minha família. Antes, esse parque estava em más condições. Agora estou vendo que há uma melhora significativa. Eu gosto de trazer as crianças para este local porque elas ficam muito animadas e eu também. Antes era muito sujo”, comentou.

Praça Bagdá tem equipamentos públicos de lazer revitalizados Moradores das proximidades da Praça Bagdá, no bairro Panair e Praça Francisco Holanda, no bairro Cidade Nova, também enalteceram a iniciativa do Prefeito Léo Moraes em revitalizar aqueles equipamentos públicos de lazer.

“Nossa cidade é carente desses locais, especialmente nos bairros mais distantes da região central da cidade. Sabemos que muita gente não cuida e outros ainda ajudam a depredar, mas a Prefeitura está de parabéns por recuperar esta praça, tão importante para nós e mais ainda para os nossos filhos”, disse um morador da zona Sul.

O trabalho de revitalização foi realizado por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), incluindo iluminação 100% LED, instalação de modernos playgrounds, grama sintética, pintura e lixeiras novas nas Praças Bagdá e Francisco Holanda. Na Praça Vitor Emanuel falta somente a instalação da grama sintética ao redor do playground.

“Nosso objetivo é proporcionar áreas mais seguras e confortáveis para a convivência das famílias, prática de atividades ao ar livre e o lazer de adultos e crianças.Com a iluminação de LED, proporcionamos melhor luminosidade e mais segurança para as pessoas durante a noite”, completou o presidente da Emdur, Bruno Oliveira de Holanda.

Texto:Augusto Soares

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)