Semáforo na Rio de Janeiro com Mané Garrincha começa a funcionar nesta quarta (26)

Empenhada em adequar o trânsito à nova realidade viária do município, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), instalou na manhã desta quarta-feira (26) o semáforo no cruzamento da rua Mané Garrincha com a avenida Mané Garrincha, localizada na zona Leste da cidade.

Um dos principais pontos de acesso a condomínios residenciais de grande fluxo de pessoas, esse cruzamento vinha registrando índices consideráveis de sinistros com vítimas, motivo pelo qual se tornou necessário uma alternativa que desse andamento ao trânsito e segurança à população.

Funcionando em três tempos, o semáforo irá garantir o fluxo de veículos na região. Vale destacar que, após a instalação do semáforo, a conversão à esquerda para quem vem pela avenida Rio de Janeiro passa a ser proibida.

"Esse local tem muito acidente de trânsito, então, para uma questão de controle de segurança viária, nós instalamos o semáforo na busca de reduzir de forma drástica os acidentes registrados nesse cruzamento", falou Iremar Lima, secretário da Semtran.

Agentes da Semtran acompanharam a movimentação na região após a ativação do semáforo, informando os cidadãos e fiscalizando o trânsito.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)