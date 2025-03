Prefeitura abre chamamento para comerciantes trabalharem no evento Páscoa no Parque

para concessão de autorização de uso do espaço público para trabalhar no evento Páscoa no Parque, no Parque da Cidade.

Em uma edição que contará com ações inéditas, a Páscoa no Parque acontecerá entre os dias 12 e 20 de abril, e essa é uma oportunidade de negócios para os comerciantes de gêneros alimentícios e de bebidas durante os nove dias do evento.

As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (26) e vão até o dia 1º de abril, e deverão ser realizadas presencialmente na Semusb, localizada na rua Aparício Moraes, 3186, bairro Industrial.

A distribuição das vagas será realizada por meio de sorteio, garantindo a imparcialidade e a transparência do processo. Todas as informações estão contidas no edital de chamamento.

Confira o edital aqui.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Ana Flávia

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)