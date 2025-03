Heinze defende socorro a produtores afetados por estiagens no RS

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) defendeu, em pronunciamento na terça-feira (25), a adoção urgente de medidas para socorrer agricultores gaúchos afetados por estiagens recorrentes desde 2020. O parlamentar afirmou que os produtores do estado acumulam perdas de R$ 160 bilhões. Segundo ele, considerando também os impactos no comércio, na indústria e nos serviços, o prejuízo total pode chegar a R$ 500 bilhões.

— As perdas são gritantes, e temos que resolver esse impasse com os bancos, com o comércio, com a indústria, com o serviço, com as cooperativas e com todo mundo que está relacionado a esse assunto. O que nós queremos é esta discussão aqui na Casa, para dar esperança aos nossos produtores, que precisam de uma solução para um assunto que se arrasta já desde 2020 — afirmou.

Heinze destacou o projeto de lei, de sua autoria, que propõe a securitização das dívidas dos produtores rurais afetados por perdas climáticas. Segundo ele, a proposta permite a renegociação dos débitos com prazos e juros compatíveis com a realidade do campo, dando fôlego para que os agricultores possam manter a atividade produtiva. O PL 320/2025 está em análise na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA).

O senador também alertou para os efeitos sociais da crise, como o endividamento e o fechamento de propriedades, especialmente entre pequenos e médios produtores.

— Nenhum outro estado da federação sofreu o que o Rio Grande do Sul enfrentou no ano passado, a catástrofe que vivemos com as enchentes. São cinco secas em seis anos. Portanto, tem que ter solução. Vamos discutir na Comissão de Agricultura e na de Assuntos Econômicos e também com o próprio Governo Federal para encontrarmos uma solução para os nossos agricultores gaúchos — declarou.