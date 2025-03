Jaime Bagattoli culpa governo por alta de alimentos

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) relacionou, em pronunciamento em Plenário na terça-feira (25), o aumento dos preços dos alimentos à expansão dos gastos públicos e à consequente elevação da taxa de juros. Segundo o parlamentar, a população brasileira enfrenta dificuldades para garantir o básico.

— Hoje, as famílias brasileiras enfrentam um dilema diário: escolher entre pagar as contas ou pagar a comida na mesa. Isso não é um exagero, mas a dura realidade de milhões de pessoas país afora — afirmou.

Bagattoli questionou a recente decisão do governo de zerar a alíquota de importação de alguns alimentos como medida para conter a inflação. Para ele, a proposta beneficia apenas grandes importadores e ignora questões estruturais, como a carga tributária sobre o produtor e a falta de investimentos em infraestrutura. O senador defendeu as propostas da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) como alternativas eficazes para enfrentar a alta dos preços e fortalecer o setor rural. Entre essas propostas, citou a revisão da carga tributária sobre insumos essenciais e a ampliação do crédito rural.

STF

No discurso, o parlamentar também manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que, junto a sete aliados, é alvo de julgamento de denúnciade uma tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. Para Bagattoli, a acusação é injusta.

— Eu vejo um homem sendo julgado, hoje, numa condição muito pior, pelo que representa, como se fosse um criminoso ou um grande corrupto neste país — disse o senador, que também criticou decisões anteriores da Justiça permitindo a elegibilidade de políticos condenados por corrupção.