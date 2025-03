Chico Rodrigues pede pacificação nacional

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) chamou nesta terça-feira (25) o Poder Legislativo a assumir seu papel de construir a harmonia social e enfrentar a radicalização e a intolerância. Ele manifestou sua preocupação com as “trincheiras” ideológicas que dividem o país, sublinhando que a verdadeira política pressupõe o diálogo e a convivência pacífica entre as diferenças.

— O radicalismo, ao se impor pela força e pela intolerância, mina os alicerces de qualquer democracia. Quando negamos o outro lado, quando desconsideramos opiniões divergentes e adotando o extremismo, não estamos construindo, mas destruindo os pilares da sociedade.

Para o senador, o Parlamento tem que ter um compromisso com a harmonia entre os Poderes, a qual tem sido vítima de “desconcertantes desafinações”. Chico Rodrigues espera que os senadores ajam como agentes da coesão indispensável para que o Legislativo avance em pautas essenciais para o enfrentamento da injustiça econômica e social.

— Acima das diferenças e conflitos partidários, devem prevalecer as expectativas de prosperidade e justiça no seio social brasileiro — definiu.