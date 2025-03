Wellington Fagundes comemora sete anos da expansão de universidades para o interior do país

Em pronunciamento em Plenário nesta terça-feira (25), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) fez um convite para a audiência pública sobre a atuação das chamadas "supernovas" universidades federais. O debate — agendado para esta quarta-feira (26), a partir das 14h — será promovido pela Comissão de Educação e Cultura (CE) .

Wellington, que solicitou a audiência, lembrou que essas instituições foram criadas em 2018 a partir do desmembramento de universidades localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Piauí, Pernambuco e Tocantins. No requerimento do debate, ele destaca que as "supernovas universidades federais (...) desempenham um papel fundamental na democratização do ensino superior no Brasil".

O senador também disse que as novas unidades — localizadas nas cidades de Rondonópolis (MT), Jataí e Catalão (GO), Parnaíba (PI), Garanhus (PE) e Araguaína (TO) — promovem a interiorização do ensino, garantindo acesso à educação superior para milhares de estudantes que não tinham a oportunidade de se mudar para as capitais estaduais.

Foram convidados para a audiência os reitores das seis universidades.

Ainda durante seu pronunciamento, Wellington elogiou dois eventos do setor do agronegócio realizados recentemente em seu estado, Mato Grosso: a Farm Show, em Primavera do Leste, e o Show Safra, em Lucas do Rio Verde. Ele também ressaltou a importância da tecnologia e da pesquisa agrícola para os resultados expressivos de Mato Grosso.