Kajuru destaca importância da viagem de Lula ao Japão

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou em Plenário, nesta terça-feira (25), a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Japão. Lula foi recebido pelo imperador Naruhito em um encontro diplomático considerado simbólico. O Japão recebe apenas um chefe de Estado por ano, e, em 2025, essa escolha recaiu sobre o Brasil. O senador salientou que a viagem marca os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países e ocorre após um período sem visitas internacionais ao Japão devido à pandemia de covid-19.

— Além de tentar abrir mercados específicos, como o de carnes, a missão é avançar na negociação de um possível acordo do Japão com o Mercosul, um objetivo que se estende ao Vietnã, um outro país que será visitado neste périplo pela Ásia. Ampliar a relação com aquele continente é uma tarefa que se impõe no momento em que o cenário geopolítico se torna cada vez mais nebuloso por causa da política isolacionista assumida pelo presidente [Donald Trump] da maior potência mundial, os Estados Unidos — disse o senador.

Kajuru alertou para os riscos de uma guerra comercial de grande escala devido às sobretaxas tarifárias impostas por alguns países. Diante desse cenário, o parlamentar disse que Brasil precisa ampliar sua atuação para além dos mercados tradicionais, buscando novos parceiros comerciais para reduzir a dependência de poucos países e fortalecer sua economia.

— O êxito nesse sentido é possível porque, depois de uma administração sem representatividade externa, pelo contrário, o governo Lula 3 reinseriu o Brasil no mundo e resgatou o protagonismo. Graças às viagens de Luiz Inácio Lula da Silva, criticadas por aqueles que desconhecem a importância da diplomacia presidencial, o Brasil voltou a ganhar visibilidade, traduzida em mais investimentos e novas oportunidades comerciais. É preciso ressaltar ainda a importância das articulações políticas decorrentes do interesse de inúmeros países da comunidade internacional em se reaproximar do Brasil, procura absolutamente natural que acontece — concluiu.