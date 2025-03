Senadores da CI viajarão até Rondônia para vistoriar obras da BR-364

Jaime Bagattoli quer a participação do Senado em audiências públicas em Rondônia sobre a BR-364 - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (25) três requerimentos com pedidos de diligências externas no estado de Rondônia para verificar o andamento das obras na BR-364, no trecho que liga os municípios de Porto Velho a Vilhena.

Dois dos requerimentos ( REQ 15/2025 e REQ 16/2025 ) foram apresentados pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), presidente da CI. Ele solicitou que os senadores possam verificar, presencialmente, o escoamento da produção de soja na capital rondoniense. Também quer fazer uma diligência nas obras do Expresso Porto, anel viário de Porto Velho, para monitorar o andamento dos trabalhos.

Além disso, o senador requereu a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Ji-Paraná, com a participação de prefeitos, vereadores, associações comerciais e câmaras de dirigentes lojistas, para debater a concessão da BR-364.

Já o terceiro requerimento ( REQ 20/2025 ) é de autoria do senador Jaime Bagattoli (PL-RO). Ele sugere a participação dos senadores em audiências públicas nas Câmaras Municipais de Vilhena e Porto Velho, também sobre a BR-364.

A CI fez promoveu nesta terça uma audiência pública onde os senadores questionaram a concessão da BR-364. Os parlamentares afirmaram que a duplicação prevista é insuficiente e que os preços das tarifas para circulação vão prejudicar a atividade econômica na região.