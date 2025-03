Prefeitura prepara programação especial de páscoa no Parque da Cidade

O Parque da Cidade será palco de uma grande festa com a primeira edição do evento “Páscoa no Parque: ovos, arte e cultura”. O projeto é realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e acontece entre os dias 12 e 20 de abril.

O Páscoa no Parque contará com uma decoração temática proporcionando um ambiente lúdico e acolhedor para todos os porto-velhenses. O espaço ficará aberto para visitação do público diariamente, das 6h às 22h. Já nos finais de semana (12, 13, 19 e 20 de abril) o evento terá uma programação especial incluindo shows musicais, oficina de pintura de ovos, mega caça aos ovos, corrida de coelho solidário, teatro de páscoa, artesanato e ainda parceira com o Sebrae e outras secretarias.

A festa será 100% aberta ao público, sem cobranças de ingressos, tendo como objetivo promover a integração social, o lazer e a cultura em um espaço acessível e inclusivo. Além disso, a ideia é estimular a criatividade, fomentar o espírito solidário da comunidade, valorizando e divulgando artesão e empresas ligadas aos setores primário e secundário, aumentando a exposição de suas marcas e destacando seus serviços em um ambiente cultural de grande visibilidade.

De acordo com o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o Parque da Cidade será decorado para deixar o período da páscoa ainda mais encantado e atraindo famílias para o ambiente. “Esse é um projeto inédito e estamos preparando tudo para deixar a festa linda com decoração, atrações e principalmente para que o público se encante com cada detalhe”, disse o presidente.

A decoração contemplará, por exemplo, a entrada principal, entrada do anfiteatro, praças, painel de entrada, área do playground, área lounge, pistas, deck, parcão e em diversos outros pontos.

Segundo o prefeito Léo Moraes, essa é uma oportunidade da população se encantar com algo jamais visto na capital. “Essa será uma programação feita com muito carinho para nossos moradores. Algo inédito e que com toda a certeza ficará no calendário cultural da nossa cidade, aumentando também o turismo aqui em Porto Velho”, disse Léo Moraes.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)