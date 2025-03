Conselho Municipal de Educação de Porto Velho conta com nova direção para o quadriênio 2025/2029

Tomaram posse, na tarde de segunda-feira (24), a nova presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Educação (CME) de Porto Velho, as professoras Vera Lúcia Borges e Sônia Maria Gomes, eleitas pelo colegiado para o quadriênio 2025/2029. A sessão plenária solene aconteceu no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Rondônia (Sindsef), à rua Marechal Deodoro com Almirante Barroso, Centro da cidade.

Representando o prefeito Léo Moraes, que cumpria agenda fora de Rondônia, o titular da Secretaria Geral de Governo (SGG), Oscar Dias Neto, parabenizou as eleitas e destacou a importância do CME para uma educação mais inclusiva e inovadora, em parceria com a gestão municipal, sem deixar de cumprir com suas atribuições.

“O Conselho tem todo o nosso apoio. Aqui não existe revanchismo ou competição. O que o prefeito Léo Moraes quer é que a educação aconteça e evolua independente de lado partidário”, enfatizou Oscar Neto.

Já o secretário Leonardo Leocádio, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), destacou que Porto Velho tem muitos desafios de rotina e vários vácuos na educação básica que precisam avançar com visão inovadora.

“Nosso objetivo é proporcionar a educação que o município merece, melhorar a nota do Ideb e trabalhar corretamente para que isso aconteça. Sabemos que o Conselho vai nos apoiar nessa tão importante tarefa, fiscalizando e ajudando”, afirmou.

ELEITAS

Vera Lúcia, que já foi técnica do CME e conselheira do Conselho Estadual de Educação, afirmou que vai dar sequência ao trabalho desenvolvido pela gestão anterior, mas com objetivo de melhorar cada vez mais a educação no município, com novos projetos e, consequentemente, um trabalho mais árduo.

“Nós estamos muito alinhadas para que tenhamos bons resultados na educação municipal de Porto Velho, para que possamos melhorar a questão de contratação de professores e contratação de cuidadores, entre outros pontos importantes. O Conselho Municipal, veio para contribuir, colaborar com o nosso executivo em prol de uma educação melhor para as nossas crianças”, comentou.

De acordo com a vice-presidente, Sônia Maria, o CME vai trabalhar de forma ética, de forma a servir a população estudantil e escolar de mãos dadas com a Semed. “Embora nós sejamos órgãos paritários, mas entre nós vai prevalecer a ajuda e o bom senso. Afinal, o Conselho é consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador”, pontuou.

COMPOSIÇÃO

Com atribuições de natureza consultiva, propositiva, deliberativa, mobilizadora e fiscalizadora, o Conselho Municipal de Educação, criado em 1990, é composto por 11 conselheiros, além dos suplentes.

Fazem parte do colegiado representantes da Universidade Federal de Rondônia (Unir), diretores de escolas, conselhos escolares, Sindicato dos Profissionais da Educação de Rondônia (Sintero), escolas particulares, um representante da Semed e outros quatro do poder executivo municipal.

Além dos secretários da SGG e Semed, a solenidade contou com a presença de representantes da Câmara Municipal, Unir, Conselho Estadual de Educação e Sintero, entre outros.

Texto:Augusto Soares

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)