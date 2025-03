Madeira doada pelo Ibama à Prefeitura será usada na construção de passarelas em distritos de Porto Velho

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) doou 39 metros cúbicos de madeira nobre para a Prefeitura de Porto Velho que, por meio da Superintendência Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD) e Defesa Civil, enviará o material para os distritos de Calama e Nazaré, onde serão construídas passarelas para fazer ligação entre os bairros destas comunidades. A doação vai significar uma economia de mais de R$ 600 mil para o Município, segundo a SMD.

De acordo com o superintendente da SMD, Marcos Vizone, “a madeira foi apreendida durante operação realizada pelo Ibama com apoio da Força Nacional, em empresa da capital bloqueada no sistema Documento de Origem Florestal (DOF). Todo o processo de doação foi conduzido a partir de iniciativas da superintendência e o material está sendo encaminhado via balsa para ambos os distritos”.

Essa é mais uma ação seguindo as diretrizes da gestão do prefeito Léo Moraes, cujo objetivo é beneficiar diretamente a população. Segundo a SMD, as obras serão iniciadas logo que as águas do Madeira baixarem e o período chuvoso cessar. O objetivo é entregar as passarelas o mais rápido possível às comunidades, mantendo o compromisso com a população dos distritos.

Na mesma embarcação, a Defesa Civil vai transportar cestas básicas e fardos de água potável para os moradores da região e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está enviando material escolar, mesas e cadeiras para as unidades educacionais das duas localidades.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMD

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)