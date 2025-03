Prefeitura fortalece ações de plantio no Viveiro Municipal para tornar Porto Velho uma cidade mais verde e mais sustentável

O Viveiro Municipal de Porto Velho está localizado em um espaço privilegiado, rodeado pela exuberante vegetação da floresta Amazônica, dentro do Parque Natural Raimundo Paraguassu, zona Norte. É nesse ambiente, onde a natureza se renova a cada dia, através do cuidado com as sementes e o cultivo das mudas que transformam a paisagem da cidade, proporcionando mais qualidade de vida.

Prefeitura está fortalecendo as ações do Viveiro Municipal “Essas plantas não só embelezam os espaços urbanos e os quintais das casas, mas também desempenham um papel fundamental na recuperação de áreas degradadas, trazendo vida e equilíbrio ao nosso entorno. É nesse espaço que a força da natureza se encontra com o esforço humano, criando um futuro mais verde e sustentável para todos”, destacou o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Vinícius Miguel.

Nessa perspectiva de uma cidade mais sustentável, arborizada e com mais respeito ao meio ambiente, a Prefeitura está fortalecendo as ações do Viveiro Municipal. A determinação do prefeito Léo Moraes é para que o parque seja mais acessível aos munícipes, tanto da cidade quanto do campo.

“O viveiro está à disposição da população para doação de mudas. Basta a pessoa interessada fazer um cadastro na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), que são distribuídas até 50 mudas para cada pessoa cadastrada. Venha nos visitar que estamos à disposição”, disse o secretário adjunto da pasta, Renato Muzzolon Júnior.

Mudas têm como foco principal a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas As mudas têm como foco principal a arborização urbana e a recuperação de áreas degradadas. No entanto, também são doadas à população para ajudar a melhorar o paisagismo da capital rondoniense, contribuindo com mais sombras e um clima mais agradável.

Na gestão do prefeito Léo Moraes, o objetivo é ampliar a arborização da cidade, tornando-a mais verde, especialmente onde existe o chamado passivo ambiental, bem como reforçar o plantio em parques e nas áreas turísticas também.

MANUTENÇÃO

De acordo com a Sema, a manutenção do viveiro é realizada três vezes ao mês, em qualquer período do ano, para garantir a boa qualidade das mudas. Além da limpeza geral nos canteiros, são realizadas podas das árvores maiores, irrigação nos três setores onde ficam as mudas e a grama é cuidadosamente aparada.

Manutenção do viveiro é realizada três vezes ao mês O processo do cultivo das plantas começa com a identificação das matrizes que serão usadas durante o plantio. Após a identificação das sementes, é feita a coleta e elas são colocadas nos germinadores, como se fossem berçários.

Na sequência, as mudas são colocadas nas sacolinhas e disponibilizadas nos canteiros até atingir o tamanho ideal para o plantio em áreas degradadas (reflorestamentos), doação aos munícipes ou para a arborização da cidade, no plantio urbano realizado pela Prefeitura

Ainda durante o preparo, a terra é peneirada e também são utilizados os insumos como adubos, calcário e estercos de galinha, carneiro ou gado, tudo sob orientação técnica. Eles ainda utilizam pó de serra em decomposição, que ajuda no processo de germinação das sementes.

ESPÉCIES

Viveiro conta com cerca de 85 mil mudas de essências variadas Sobre as espécies que podem ser encontradas no Viveiro Municipal, a Sema está trabalhando com 50 essências, mas ele já chegou a contabilizar até 70 a 80 espécies de plantas.

Já em relação a quantidade, eles contam com cerca de 85 mil mudas de essências variadas, tanto nativas como arbóreas ou frutíferas.

“A gente pede aos munícipes que precisam de uma árvore para plantar na frente de suas casas, bem como ao pessoal do sítio ou chácaras que venham nos procurar, pois o Viveiro Municipal está a disposição da nossa comunidade”, comentou o secretário titular da Sema, Vinícius Miguel.

SOLICITAÇÃO

São distribuídas até 50 mudas para cada pessoa cadastrada A pessoa interessada em solicitar a doação de mudas, deve fazer um requerimento à Sema, localizada na rua General Osório, nº 81, Centro, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

Depois de fazer o cadastro, no dia agendado, o munícipe apresenta o requerimento de solicitação no Viveiro Municipal, onde recebe a muda e toda orientação por parte de uma equipe de educação ambiental sobre o cultivo e as espécies mais adequadas.

HORÁRIO

Apesar de estar dentro da área do Parque Natural, o Vieiro Municipal funciona em horário diferenciado, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h30 às 16h. Já o horário de funcionamento do parque em si, é de terça a domingo, das 9h às 17h

Texto:Augusto Soares

Foto:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)