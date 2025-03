Iluminação verde no Congresso Nacional celebra o Dia Mundial da Optometria

A fachada do Congresso Nacional recebe iluminação verde neste domingo (23) e na segunda-feira (24) em celebração ao Dia Mundial da Optometria, comemorado em 23 de março. A optometria é a área da saúde que cuida da visão. O optometrista atua na prevenção, correção e reabilitação do sistema visual e na eliminação da cegueira evitável, melhorando a qualidade de vida das pessoas e reduzindo a desigualdade social.

O pedido para a iluminação partiu do deputado Pastor Diniz (União-RR).

O dia mundial em homenagem a esse profissional foi criado para celebrar as conquistas sociais e políticas em relação ao papel fundamental da especialidade e dos profissionais da área no cuidado com a saúde visual e ocular da população. É também uma oportunidade de reflexão sobre o papel que a optometria desempenha na sociedade no atendimento das necessidades de cuidados com a visão, na conscientização pública sobre a saúde ocular e na prevenção de doenças oculares, evitando que evoluam.

A ação faz parte das atividades da Semana da Optometria, realizada anualmente entre 19 e 25 de março, quando organizações promovem eventos e reuniões de consciencialização em todo o mundo.