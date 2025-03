“Avalia Porto Velho” será aplicada nesta terça-feira (25) em toda rede municipal de ensino

Os alunos da rede municipal de ensino serão avaliados nesta terça-feira (25), por meio da “Avalia Porto Velho”, uma prova fundamental para diagnosticar o desempenho dos estudantes nas disciplinas de Português e Matemática. Essa avaliação permite identificar tanto as dificuldades quanto os avanços dos alunos, possibilitando que professores e gestores planejem intervenções pedagógicas mais eficazes.

Conforme destaca o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, a avaliação é um importante instrumento para aprimorar a qualidade do ensino na rede municipal, garantindo que todos os alunos tenham a chance de desenvolver suas habilidades e alcançar um aprendizado significativo. “Desde o início do ano letivo, os professores têm se empenhado na preparação dos alunos para a prova, pois os resultados contribuirão para construir um panorama mais claro da educação em nossa região”, enfatizou.

A “Avalia Porto Velho” não só mede o conhecimento dos alunos em Português e Matemática, mas também fornece uma visão detalhada das áreas que demandam maior atenção. Com os dados obtidos, os educadores podem elaborar estratégias personalizadas, uma abordagem diagnóstica fundamental para aprimorar a qualidade do ensino e apoiar o desenvolvimento contínuo dos alunos.

A avaliação terá início às 8h para os alunos do turno da manhã e às 14h para os do turno da tarde, abrangendo 107 unidades escolares, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Participarão da avaliação os estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, com duração de 1h30. A prova consiste em questões que abordam conteúdos estudados em sala de aula.

Este ano, 23.085 alunos serão avaliados, distribuídos da seguinte forma: 2º ano (5.811 alunos), 3º ano (6.162 alunos), 4º ano (5.357 alunos), 5º ano (4.684 alunos), 6º ano (264 alunos), 7º ano (286 alunos), 8º ano (314 alunos) e 9º ano (207 alunos).

HISTÓRICO

A iniciativa "Avalia Porto Velho", instituída pelo Decreto nº 14.571 e pela Portaria nº 126/2017, teve início em 2017, quando foi aplicada a 5.782 alunos dos 5º e 9º anos. Desde então, o número de participantes tem aumentado, ultrapassando atualmente 23 mil estudantes.

O objetivo da prova é auxiliar a Secretaria Municipal de Educação (Semed) na melhoria da qualidade do ensino e no aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Texto:Meiry Santos

Foto:Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)