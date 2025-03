Nova tarifa de ônibus começa a valer e população comemora economia no bolso

Nesta segunda-feira (24), o cidadão porto-velhense começou a pagar a nova tarifa de ônibus, instituída na última semana pela Prefeitura de Porto Velho, que reduziu de R$ 6 para R$ 3 o valor cobrado na passagem do transporte coletivo, por meio do Decreto n.º 20.846, saindo da segunda passagem mais cara para a mais barata entre as capitais do Brasil.

Ana Lúcia considera que a qualidade do serviço segue a mesma, fato que serve como um motivador a mais

O anúncio dessa nova tarifa, realizado pelo prefeito Léo Moraes, foi considerado uma boa surpresa para muitos usuários do sistema de transporte coletivo da capital rondoniense, que já afirmam sentir no bolso o alívio desse corte, que é um gasto diário para trabalhadores e estudantes.

Mesmo com a redução, vale destacar que a qualidade do serviço, que possui frota climatizada, ônibus novos e cumprimento fiel aos itinerários, permanece e passa, inclusive, por um trabalho de ampliação e melhoria.

A COMUNIDADE

Recém-chegado a Porto Velho, Silas Botelho veio à procura de emprego e considerou a redução na tarifa de ônibus providencial para que ele consiga buscar uma nova posição no mercado de trabalho, economizando o dinheiro para necessidades básicas, como moradia e alimentação. "A gente fica muito feliz em saber que vive em uma cidade que se preocupa de verdade com o bolso do cidadão mais humilde, por esse motivo eu dou meus parabéns para essa medida", destacou Silas Botelho.

Conforme o prefeito Léo Moraes, essa data é um marco histórico para a cidade de Porto Velho

Usuária do sistema de transporte público, Laysla Negreiros afirmou que não costuma andar de ônibus com frequência, porém, essa redução na tarifa vem motivando ela e outras pessoas a usarem com maior frequência esse serviço.

"É bom para a economia, a gente percebe que todos estão ganhando com isso, a população e os comerciantes. Com essa redução no valor da passagem de ônibus, a gente pode economizar aquele dinheiro que sempre faz falta no final de mês", destacou Laysla Negreiros.

Laysla destaca que todos estão ganhando com isso, a população e os comerciantes

Já para Ana Lúcia, trabalhadora do comércio, com a queda do valor da tarifa, o custo mensal do transporte diminuirá consideravelmente, uma vez que muitos trabalhadores optam por utilizar os serviços de mobilidade urbana ao invés do tradicional coletivo.

"Eu parabenizo a Prefeitura de Porto Velho por essa iniciativa tão importante e que foi uma grata surpresa para toda a população, sem contar que a qualidade do serviço segue a mesma, fato que serve como um motivador a mais", declarou Ana Lúcia.

Pietro diz que agora vai economizar dinheiro para compra de livros, lanches, roupas, material escolar, entre outras coisas

Estudante da escola Tancredo Neves, Pietro Anildo, afirmou que pagou o valor de R$ 1,50 na passagem, o que de acordo com ele facilita a sua vida e de seus colegas de estudo, que agora podem economizar dinheiro para compra de livros, lanches, roupas, material escolar, entre outras coisas de primeira importância aos jovens da sua idade.

"Agora vai sobrar dinheiro para que a gente possa comprar os livros que são recomendados durante o ano letivo ou até mesmo um lanche. Essa mudança trouxe mais oportunidades para os estudantes", afirmou Pietro Anildo.

MARCO HISTÓRICO

Silas está a procura de emprego, e diz que o preço mais barato ajuda na economia para outras necessidades

Conforme o prefeito Léo Moraes, essa data é um marco histórico para a cidade de Porto Velho, uma vez que muda a mecânica do transporte coletivo, que passa a ser acessível a todos, garantindo mais usuários e oferecendo um serviço de qualidade.

"Cada real economizado é uma oportunidade a mais para quem está lutando todos os dias. Essa redução vai muito além do transporte, é sobre inclusão social”, reforçou Léo Moraes. Vale destacar que o decreto não reduziu o valor do Vale Transporte recebido pelos servidores da Prefeitura de Porto Velho, que seguem como o mesmo valor pago antes da redução da tarifa.

De acordo com a Semtran, a economia é significativa para os cidadãos da cidade. "Quem utiliza o transporte público quatro vezes por dia, ao final do mês, vai ter uma economia de cerca de R$ 300", explicou o prefeito.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:Wesley Pontes/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)