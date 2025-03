Doze colmeias de abelhas são resgatadas em área de risco de inundação em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) realizou, no fim de semana, o resgate de 12 colmeias de abelhas no Projeto de Assentamento São Francisco, na Linha F, BR-364, km 150. A ação foi realizada após um pedido de socorro feito por apicultores da região, que relataram o risco iminente de inundação devido ao represamento do rio Madeira, provocado pelo excesso de chuvas.

De acordo com o gerente de assistência técnica da Semagric, Roseval Guzo, o trabalho exigiu cautela, pois a remoção das colmeias deve ser feita com técnica e planejamento para minimizar os impactos sobre os enxames. “Mesmo com a retirada das colmeias, as abelhas campeiras tendem a permanecer no local, o que pode comprometer a capacidade produtiva do enxame”, explicou Guzo.

Colmeias estavam a menos de 5 centímetros da água O agricultor Sérgio Magno, um dos prejudicados pela situação, destacou a importância da ação emergencial. “Se não fosse esse resgate, poderíamos ter perdido tudo. As colmeias estavam a menos de cinco centímetros de serem submersas pela água”, relatou.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, enfatizou o compromisso da pasta com a preservação da apicultura, uma atividade fundamental para a economia agrícola e o equilíbrio ambiental. “Nosso papel é apoiar os produtores rurais e garantir que situações como essa sejam solucionadas com agilidade. O resgate das colmeias evita prejuízos e assegura a continuidade da produção de mel na região”, afirmou Ribeiro.

O secretário reforça o compromisso com a agricultura da capital e lembra que os agricultores interessados no transporte da produção podem entrar em contato com a Semagric pelo telefone (69) 99387-1434. A secretaria segue monitorando a situação e garante que continuará oferecendo suporte enquanto houver necessidade.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)