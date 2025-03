Governo de Rondônia destina área para ampliação do Fórum em Rolim de Moura

Durante a cerimônia de entrega do Fórum Desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior, realizada em Rolim de Moura, o governo de Rondônia oficializou a destinação de um imóvel público para futura ampliação da unidade. Na ocasião, por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), foram entregues o Termo de Destinação e Responsabilidade e a chave do imóvel, localizado ao lado do novo Fórum, na sexta-feira (21).

A chave e o documento do imóvel foram entregues pelo vice-governador, Sérgio Gonçalves, e pelo secretário da Sepat, David Inácio, ao desembargador e presidente do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), Raduan Miguel Filho, e para o juiz diretor do Fórum, Jeferson Tessila de Melo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o planejamento e a regularização do patrimônio público garantem um atendimento eficaz à população. “A gestão estadual tem trabalhado para que os imóveis públicos do estado contem com infraestrutura adequada e documentação regularizada”, salientou.

Oficialização da destinação do imóvel público

Entre os fóruns regularizados recentemente, estão os de Alta Floresta d’Oeste, Candeias do Jamari, Monte Negro, Buritis, Chupinguaia e Alto Paraíso.

O vice-governador, Sérgio Gonçalves ressaltou que, “a atuação do governo de Rondônia garante segurança jurídica e viabiliza a destinação oficial desses imóveis ao Tribunal de Justiça de Rondônia, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura do Judiciário no estado”.