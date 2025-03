Prefeitura de Jaru distribui mais uma remessa de kits maternidade pelo Projeto Mamãe Cheguei

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou na última sexta-feira (21), mais uma entrega de kits maternidade do Projeto Mamãe Cheguei.

Os kits incluem: banheira, fraldas descartáveis e de pano, pomada para assadura, roupinhas, álcool, lenço umedecido, sabonete, travesseiro, jogo de lençol para berço, conjunto de pagãozinho, macacão, conjunto de camisetas, pares de meia, bolsa maternidade, sapatinhos, fita para curativos e absorventes reutilizáveis.

Nesta etapa, 24 mamães foram contempladas e receberam itens indispensáveis para os primeiros cuidados com seus bebês. E de 2024 até agora 170 mamães jaruenses receberam os kits.

O benefício é concedido através da parceria entre a Prefeitura e Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social – Seas e tem como objetivo oferecer suporte e apoio a gestantes de baixa renda em situação de vulnerabilidade, assistidas pelos programas sociais do município.

Participaram da entrega, a secretária da Semdes, Edileuza Sena e o gerente regional da Seas, Jean Moreno, além das equipes técnicas dos CRAS I e II.

ESTÁ GRÁVIDA E PRECISA DO BENEFÍCIO? SAIBA COMO SOLICITAR

Para requerer o kit do Projeto Mamãe cheguei, é necessário ter pelo menos 20 semanas de gestação, ser cadastrada no Cadastro Único, ser acompanhada pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, realizar o pré-natal de forma regular pelo Sistema Único de Saúde – SUS e, apresentar, documento de identificação original com foto, CPF.

Para outras informações, os interessados devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social CRAS I, localizados ao lado da Escola Menézio de Victo no Jardim dos Estados e CRAS II, na Rua Euclides da Cunha, próximo ao cruzamento com Minas Gerais no Setor 07, durante o horário de expediente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.