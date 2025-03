Município reforça compromisso com a conclusão do Centro de Castração em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena informa que a construção do Centro de Castração do município, iniciada em 3 de fevereiro de 2022, segue respeitando todos os trâmites legais e técnicos necessários para sua conclusão. Apesar de paralisações ao longo do processo para ajustes técnicos e administrativos, a obra já atingiu 76,73% de execução dos serviços contratados, representando um investimento de R$ 299.668,49 do montante total previsto de R$ 390.600,77.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), a obra, sob responsabilidade da empresa Hélio Tsueno Ikino, foi inicialmente planejada para ser concluída em 540 dias. No entanto, enfrentou interrupções. A primeira paralisação ocorreu em 20 de junho de 2022, devido à necessidade de elaboração do 1º Termo Aditivo. O pedido foi encaminhado à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), que demorou a se manifestar, levando o município a arcar com recursos próprios. A construção foi retomada em 4 de agosto de 2023, após aprovação da utilização desses recursos, mas sofreu nova pausa em 2 de outubro para revisão do projeto e readequação dos serviços.

Após as adequações, a obra foi reiniciada em 15 de março de 2024, mas um novo contratempo surgiu em 26 de junho do mesmo ano. Foi necessário solicitar à Seosp a autorização para utilização do saldo de aplicação e da economia de licitação para a instalação de um poste padrão de energia trifásico, ausente no projeto inicial, pois o existente não supriria as necessidades do prédio. Essa autorização foi concedida somente no final de janeiro de 2025, após a aprovação das peças técnicas de engenharia e do novo Plano de Trabalho elaborado pelo Setor de Convênios da Semplan.

Atualmente, os trabalhos seguem suspensos enquanto a Prefeitura aguarda a prorrogação do contrato e do convênio junto à Seosp. Mesmo com essas questões burocráticas, a expectativa é que o Centro de Castração seja concluído em até 30 dias após a nova ordem de reinício dos serviços.

O espaço, com uma área total de 133,63 m², será fundamental para o controle populacional de animais no município. A Prefeitura reforça que a equipe de engenharia municipal mantém diálogo constante com a Seosp para garantir que todas as adequações sejam realizadas conforme a legislação vigente, assegurando a correta aplicação dos recursos do convênio e facilitando a conclusão da obra dentro dos prazos estabelecidos.