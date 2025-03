Sine Municipal disponibiliza mais de 80 vagas de emprego esta semana

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), por meio do Sine Municipal de Porto Velho, divulga nesta segunda-feira (24) a lista com 85 vagas de emprego no mercado de trabalho. Entre elas, vagas de nível superior, médio, fundamental, sem instrução de escolaridade e, ainda, vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Os interessados podem cadastrar seu currículo junto ao Sine, que funciona em duas unidades: à rua General Osório, 81, Centro, ou na Praça CEU, Antônio Fraga Moreira, bairro JK. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Mais informações: (69) 3901-6414/ (69) 3901-6409.

VAGAS ENSINO SUPERIOR:Psicólogos (20); fisioterapeuta (1); assistente social (1); analista de logística (1).

VAGAS ENSINO MÉDIO:Vendedores externos (14); técnico em multiskill (8); atente comercial (6); serviços gerais (5); recepcionista (4); vendedores (3); auxiliar administrativo (2); operador de atendimento (1); agente funerário (1); promotor de vendas (1); operador de caixa (1); auxiliar de processamento (1); instalador (1); cozinheira (1) e atendente balconista (1).

VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL:Emendador de fibra óptica (4); auxiliar administrativo (2); auxiliar de estoque (2); serviços gerais (1); torneiro mecânico (1) e repositor (1).

VAGAS SEM INSTRUÇÃO DE ESCOLARIDADE:Designer e extensionista (1) e embalador à mão de salgados (1).

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD):Auxiliar administrativo (2).



MAIS SERVIÇOS

O Sine Municipal também oferece orientação profissional, sobre Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego e emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Empresários e contratantes também podem utilizar os serviços de intermediação de mão de obra do Sine Municipal e divulgar as vagas que precisam em seus estabelecimentos, empresas e instituições.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)