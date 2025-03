Prefeitura de Porto Velho amplia viagens na linha universitária do Campus Unir

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), anunciou a ampliação das viagens na linha Campus Unir para melhorar o atendimento aos estudantes no período noturno.

A medida foi adotada em resposta à alta demanda de passageiros após o início do novo semestre letivo na Universidade Federal de Rondônia (Unir), que recebeu novos alunos, resultando no aumento da demanda, especialmente após as 21h.

Anteriormente, a linha contava com dez viagens para atender os estudantes no turno da noite. Com o ajuste realizado pela Semtran, agora são 13 viagens, com reforço especial na faixa horária entre 21h e 22h, período de maior necessidade.

A ampliação busca proporcionar mais conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo, garantindo que todos os alunos tenham acesso adequado ao deslocamento de volta para casa.

A Prefeitura segue monitorando o fluxo de passageiros e, se necessário, poderá realizar novos ajustes na operação da linha. Os estudantes podem acompanhar os horários atualizados e outras informações sobre o transporte público por meio dos canais oficiais da Semtran e da Prefeitura de Porto Velho.

Texto:Renata Beccária

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)