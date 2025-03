Prefeitura de Porto Velho intensifica ações de combate à tuberculose

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho realiza, entre os dias 20 e 26 de março de 2025, uma campanha de conscientização sobre a tuberculose, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado em 24 de março.

A iniciativa busca alertar a população sobre os riscos da doença e a importância do tratamento adequado, além de reforçar as medidas de prevenção a fim de evitar o adoecimento.

Tuberculose é uma doença infecciosa transmitida pelo ar e pode levar a complicações graves se não tratada corretamente. É a líder no ranking de mortes por doenças infecciosas em todo o mundo, mas possui cura e depende da adesão do paciente ao tratamento recomendado.

SITUAÇÃO EM PORTO VELHO

Tuberculose é uma doença infecciosa transmitida pelo ar Em 2023, foram notificados 591 casos de tuberculose, enquanto em 2024 o número chegou a 659. Segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) da Semusa, Porto Velho apresenta indicadores epidemiológicos que preocupam, pois o abandono de tratamento é alto, chegou a 39,2% no ano passado, muito acima dos 5% recomendados pelo Ministério da Saúde.

Atualmente, em Porto Velho, apenas 56,4% dos pacientes conseguem concluir o tratamento com sucesso, quando o ideal seria, pelo menos, 85%. A Coordenadora Municipal de Controle da Tuberculose, Nilda Barros, aponta que o dado reflete um desafio para a saúde pública, pois o tratamento completo é essencial para a cura e para evitar a transmissão.

Tratamento completo é essencial para a cura e para evitar a transmissão

“Porto Velho apresenta indicadores epidemiológicos que preocupam, pois o abandono de tratamento é alto. Infelizmente os usuários iniciam o tratamento e apresentam melhora clínica e abandonam antes do término, isso é grave, pois a doença pode se tornar resistente ao esquema, sem contar que tuberculose é uma doença grave que pode levar a óbito, e houve aumento dos casos com desfecho de óbitos por tuberculose com o advento da pandemia”, ressalta Nilda Barros.

SINTOMAS E TRANSMISSÃO

A tuberculose pode ser identificada por sintomas como tosse persistente por mais de três semanas, febre no fim do dia, suor noturno, cansaço excessivo, perda de peso e falta de apetite.

A transmissão ocorre pelo ar, quando uma pessoa doente tosse, fala ou espirra. Fatores como imunidade baixa, desnutrição, tabagismo e alcoolismo podem favorecer o desenvolvimento da doença.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Teste rápido molecular para tuberculose está disponível na rede municipal de saúde

A vacina BCG, administrada em recém-nascidos, protege contra as formas mais graves da tuberculose. A principal forma de prevenção é o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, que dura no mínimo seis meses e é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Porto Velho, o teste rápido molecular para tuberculose está disponível na rede municipal de saúde. Pacientes com suspeita da doença podem procurar a unidade básica de saúde mais próxima para avaliação e coleta de exames.

CONSCIENTIZAÇÃO

Para reforçar a importância de seguir o tratamento corretamente e também divulgar informações sobre a tuberculose, a Coordenação Municipal de Controle da Tuberculose programou uma série de atividades nas unidades de saúde, conforme cronograma abaixo:

- 20 de março: Palestra na Unidade de Saúde Familiar (USF) Areal da Floresta;

- 21 de março: Palestra na Unidade de Pronto Atendimento Ana Adelaide;

- 24 de março: Palestra na UPA Sul;

- 25 de março: Palestra na UPA Leste;

- 26 de março: Encerramento com um pit stop.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Wesley Pontes/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)