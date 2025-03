Prefeitura de Porto Velho realiza mutirão de limpeza no Cemitério Santo Antônio

A Prefeitura de Porto Velho segue realizando mutirão de limpeza no Cemitério Santo Antônio, o maior cemitério público da capital rondoniense. O trabalho executado pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) foi designado pelo prefeito Léo Moraes, para proporcionar melhores condições ao público em visitar os túmulos dos entes queridos ou realizar novos sepultamentos.

“Contamos com uma equipe de 38 trabalhadores que vem realizando serviços de roçagem, capina, varrição e recolhimento de lixos e entulhos”, informou o secretário Giovanni Marini, titular da Semusb, que vem acompanhando de perto a evolução dos esforços para manter o local limpo neste período de muitas chuvas.

O secretário acrescentou que as ações são realizadas em duas etapas. Pela manhã, os trabalhadores se concentram na roçagem, capina, rastelagem e varrição. Já no período da tarde, os esforços se concentram no recolhimento de todo material inservível oriundo dos trabalhos ocorridos na parte matinal de cada dia.

Giovanni Marini também informou que já está sendo elaborado um cronograma de limpeza a ser executado diariamente pelas seis equipes que cuidam da manutenção do local.

Entretanto, o titular da Semusb esclarece que “a responsabilidade da prefeitura é limpar as vias que dão acesso aos túmulos. Quanto à limpeza dos túmulos e jazigos, além do entorno deles, esta é de responsabilidade dos familiares.

Texto:Augusto Soares

Foto:Eduardo Freitas

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)