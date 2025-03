Prefeitura de Porto Velho reforça atenção e cuidados com famílias ribeirinhas afetadas pela cheia do rio Madeira

O nível do rio Madeira continua subindo e a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal e parceiros, intensifica as ações de monitoramento e ajuda às famílias que já estão sendo impactadas pela cheia. Nesta segunda-feira (24), o rio atingiu a marca de 16,32 metros, deixando os ribeirinhos ainda mais preocupados com a própria segurança e com a perda da plantação.

Por conta disso, comunidades inteiras já sofrem os efeitos de mais uma enchente. Elas também estão recebendo o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), com a entrega de donativos para mitigar a situação de emergência, contando ainda com o apoio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

“Esse é um trabalho de muitas mãos, e a gente segue junto, cuidando de quem mais precisa. Temos monitorado todos os dias, junto com a Defesa Civil, o avanço da cheia que vem atingindo nossas comunidades ribeirinhas. E estamos atuando, levando água potável, hipoclorito, cestas básicas e outros insumos essenciais para as famílias atingidas.”, comentou o prefeito Léo Moraes, acrescentando que sua gestão dará todo apoio necessário às famílias afetadas pela enchente.

Prefeitura está levando 1.700 fardos de água mineral nessa viagem Foram embarcadas na sexta-feira (21) mais 600 cestas básicas que serão doadas para famílias que moram no distrito de Nazaré, no baixo Madeira e regiões circunvizinhas. A Prefeitura também segue distribuindo água mineral e hipoclorito. Em seguida, outras comunidades serão atendidas.

“Seguimos com o nosso trabalho, realizando monitoramento no alto, médio e baixo Madeira, inclusive disponibilizando ajuda com barco para retirar pessoas que se encontram em situação de risco em casas invadidas pelas águas”, informou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti.

Além das cestas básicas, nessa viagem a Prefeitura está levando 1.700 fardos de água mineral, 15 kits mamãe cheguei e outros 36 kits de higiene, material também doado pela Seas.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)