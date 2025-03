Trabalho de recuperação de vias segue no setor chacareiro da zona Leste da capital

>

São aproximadamente 3,5 quilômetros de vias sendo recuperadas

Manilhas estão sendo instaladas na entrada dos lotes, facilitando a entrada e saída de veículos As equipes de campo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) seguem avançando com os trabalhos no setor chacareiro de Porto Velho. A recuperação de aproximadamente 3,5 quilômetros de vias está sendo realizada nas ruas Raimundo Cantuária, Mineiros e no Travessão São Francisco.

O foco da intervenção é a recuperação de pontos críticos e a drenagem, garantindo que as águas pluviais sejam escoadas de forma definitiva para o canal dos Periquitos, que deságua no rio Candeias.

Para melhorar o acesso dos moradores, manilhas estão sendo instaladas na entrada dos lotes, facilitando a entrada e saída de veículos. Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, essas obras são fundamentais para garantir que o setor chacareiro continue produzindo e abastecendo a capital.

“Estamos trabalhando, por determinação do prefeito Léo Moraes, para melhorar as condições de infraestrutura, garantindo que os produtores possam escoar suas mercadorias com mais segurança e eficácia”, afirmou o secretário.

Éder Ferreira, reforça a importância da obra para a comunidade O setor chacareiro é um importante polo de produção de hortaliças, café, leite e viveiros de plantas, que abastecem os mercados da capital. O trabalho de melhoria das vias já está sendo realizado há mais de um mês, utilizando duas motoniveladoras, duas retroescavadeiras e cinco caminhões basculantes.

Paulo Izael Rocha, agricultor e morador da comunidade há 18 anos, produz couve, alface, rúcula, cebolinha, entre outras folhagens, e comercializa toda sua produção nos mercados locais. Segundo ele, todos os anos, o local sofre com inundações que comprometem a produção.

“Já perdi muita coisa por conta das cheias. Com esse trabalho de drenagem e cascalhamento, nossa situação vai melhorar muito. Agora teremos condições de levar nossa produção sem transtornos”, afirmou o produtor.

O presidente da Associação Boa Safra, Éder Ferreira de Oliveira, reforça a importância da obra para a comunidade. “Mais de 1.500 famílias vivem nessa região, onde são produzidas hortaliças, leite, queijo e outros derivados. O encascalhamento e a drenagem das ruas ajudam muito, principalmente no período chuvoso, quando as inundações dificultam o transporte e a comercialização da produção”, destacou.

A expectativa é que as obras tragam melhorias significativas para os produtores locais, garantindo melhores condições de trabalho e qualidade de vida para as famílias que dependem da agricultura no setor chacareiro de Porto Velho.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Francisco Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)