“Vem com a Prefeitura” leva cidadania, saúde e lazer ao Residencial Orgulho do Madeira

Neste sábado (22), o Residencial Orgulho do Madeira foi palco de mais uma grande ação social promovida pela Prefeitura de Porto Velho. O projeto “Vem com a Prefeitura”, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) em parceria com diversas secretarias e instituições, levou uma manhã inteira de serviços, lazer, cultura, saúde e cidadania para os moradores da região. Com uma programação voltada para toda a família, o evento atendeu crianças, jovens, adultos e idosos, beneficiando diretamente a comunidade local, que conta com cerca de 16 mil moradores.

As atividades começaram com a apresentação da Banda Musical Phoenix da EEEFM Cívico-Militar Ulisses Guimarães, que deu início à manhã com alegria e energia. Em seguida, o público pode contar com uma grande variedade de serviços e atendimentos.

O prefeito considerou a importância do evento para a comunidade O Sesc marcou presença com atividades recreativas voltadas às crianças, enquanto a tradicional distribuição de algodão-doce deixou o ambiente ainda mais divertido. Os moradores também puderam cuidar do visual com cortes de cabelo gratuitos oferecidos pela Associação Zequinha Araújo.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) desenvolveu atividades de educação ambiental, enquanto a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (Semtran) esteve presente com a educação de trânsito e a emissão da Credencial de Estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

Entre os serviços, o atendimento de saúde é sempre muito bem recebido Já o Sine Municipal, vinculado à Secretária da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) ofereceu diversos serviços, como intermediação de vagas de emprego, cadastro do trabalhador, elaboração de currículos, orientação profissional, criação de conta no Gov.br e emissão da carteira de trabalho digital.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) montou uma estrutura completa com orientações sobre malária, dengue, tuberculose, leptospirose, doença de Chagas, ISTs e hepatites virais, além de realizar testes rápidos de malária, covid-19, sífilis e hepatites. Também foram ofertados preservativos, kits de higiene bucal, aferição de pressão arterial e glicemia, atualização de dados do Bolsa Família e aplicação de todas as vacinas de rotina. A Faculdade Fimca também esteve presente como parceira, oferecendo serviços voltados à saúde bucal.

As crianças receberam orientações sobre saúde e higiene bucal A Escola Lídia Johnson realizou a captação de alunos fora da sala de aula do ensino regular, apresentando o projeto do “Terceirão” e o modelo de ensino integral, além de oferecer sucos e lanches ao público. A área esportiva também foi contemplada com apresentações da Federação de Luta Olímpica e associações do estado de Rondônia, que promoveram demonstrações de artes marciais e capoeira.

A Semes, além de organizar toda a estrutura, realizou o sorteio de cinco bicicletas infantis e disponibilizou jogos e brincadeiras para toda a família, como pula-pula, xadrez, botão, damas, ping pong, pimbolim, pintura e futebol.

Após realizar um corte de cabelo, o pedreiro Jardson aprovou o evento Presente no evento e acompanhando de perto as atividades, o prefeito Léo Moraes destacou a relevância do projeto para Porto Velho. “Podemos levar para todos os conjuntos habitacionais e também para os bairros populosos onde existe uma carência histórica de serviços, e também realizar essa aproximação com o poder público, demonstrando que todos estamos do mesmo lado”.

Diversos moradores expressaram sua satisfação com o evento. O pedreiro Jardson Souza Cavalcante elogiou a iniciativa. “Ações como essa precisam acontecer mais vezes. Eu já aproveitei pra ficar mais bonito”, disse, sorrindo após receber um corte de cabelo.

Raíssa Almeida, destacou o impacto positivo do projeto, tanto para a população quanto para ela, enquanto servidora Para o agente de portaria Adilson Feitosa Maciel, a ação facilitou o acesso a serviços essenciais. “Eu acho importante esse tipo de movimento, essa ação conjunta. Eu perdi meus documentos e estou tentando resolver essa situação. Durante a semana é mais difícil com tantas atividades de casa, cuidados com o filho e trabalho”.

A gerente da Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Semusa, Raíssa Almeida, destacou o impacto positivo do projeto enquanto servidora, uma experiência diferente do cotidiano de trabalho. “Eu acho que isso nos aproxima muito mais e a gente também tem a oportunidade de vivenciar a realidade local, além de poder constatar no que podemos contribuir ainda mais”.

Já Ângela Cardoso, presidente da associação de moradores do bairro, agradeceu à Prefeitura pela realização do evento. “É muito importante para nossa comunidade. Temos muitas famílias carentes, então é muito gratificante. Queremos agradecer ao prefeito Léo. Estamos completando 10 anos de residencial e nós nunca tivemos uma parceria tão grande para sermos assistidos dessa forma. Temos mais é que agradecer por enxergar nossas demandas”.

O secretário da Semes, Cássio Moura, também acompanhou a ação e reforçou a importância da iniciativa. “Uma satisfação muito grande estar aqui hoje no Orgulho do Madeira, um dos maiores condomínios que nós temos aqui na capital, e por determinação do nosso prefeito Léo Moraes, nós estamos aqui realizando essa festa grandiosa envolvendo várias secretarias e todo tipo de atividade gratuita para a nossa população. Nós temos atividades esportivas e de lazer de modo geral”.

Segundo ele, a ação fortalece o vínculo entre o poder público e a população. “É uma oportunidade da população acessar todos os serviços da Prefeitura de forma gratuita no bairro deles. É uma iniciativa que o prefeito Léo Moraes teve muita sensibilidade de falar: 'nós precisamos levar todos esses serviços in loco, facilitando, trazendo mais comodidade para toda a população'. Com certeza, nós vamos levar o Vem com a Prefeitura para todos os bairros da capital”, finalizou.

Texto:Renata Beccária

Fotos:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)