Prefeito Léo Moraes participa de caminhada em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down

O Prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, participou na tarde desta sexta-feira (21) da caminhada no Espaço Alternativo, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa foi a quarta edição do projeto realizado pelo grupo Tesouros 21e tem o objetivo de mostrar a importância da luta dos portadores de Down e dos seus respectivos pais, amigos e parentes, pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão.

De acordo com Léo Moraes, nessa gestão, a Preeitura tem dado prioridade para a inclusão. “A participação dessas famílias nessa caminhada é uma forma de integramos a sociedade em torno desse tema primordial em nossa gestão. Essa é uma luta pela conscientização, contra o preconceito e principalmente pela inclusão”, disse o prefeito.

Participaram diversas instituições na caminhada, entres elas, as associações Pestalozzi e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

De acordo com Léo Moraes, nessa gestão, a Preeitura tem dado prioridade para a inclusão Segundo a colaboradora do projeto Tesouros 21, Maria Auxiliadora, é fundamental a união de todos nessa luta. “A gente fica muito feliz em ver tantas pessoas participando dessa data especial. Não podemos esquecer que essa batalha em favor da inclusão deve acontecer durante todo o ano”, finaliza a colaboradora.

Desde do início dessa gestão, a Prefeitura de Porto Velho tem criado ações de inclusão como, por exemplo, disponibilização do serviço do primeiro ônibus adaptado para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes e pinturas de faixas exclusivas para garantir que o idoso, pessoa com deficiência (PcD) e pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tenham essa acessibilidade.

A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21 é uma condição humana geneticamente determinada, sendo a alteração cromossômica mais comum em humanos e a principal causa de deficiência intelectual na população. No Brasil, a Lei 14.306/2022, institui 21 de março como o Dia Nacional da Síndrome de Down. A norma estabelece ainda a promoção de eventos que valorizem as pessoas com a síndrome na sociedade.

Texto:André Oliveira

Foto:André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)