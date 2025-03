CNA lança Agenda Legislativa do Agro 2025 no Congresso Nacional

Entidade representativa do setor agropecuário vai apresentar prioridades do ano para os parlamentares - Foto: Jaelson Lucas/AEN

O Congresso Nacional vai promover sessão solene na próxima quarta-feira (26), às 9h, para o lançamento da Agenda Legislativa do Agro 2025. O documento, elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), delineia as prioridades e posicionamentos do setor agropecuário brasileiro para os próximos anos.

A realização do evento atende a pedido da senadora Tereza Cristina (PP-MS) e da deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO). No requerimento ( REQ 3/2025 ), elas destacam a importância da agenda para o futuro do setor agropecuário, com foco no desenvolvimento econômico e sustentável do Brasil.

Tereza Cristina enfatiza o papel da agricultura como um dos principais pilares da economia nacional, responsável por "significativa parte" das exportações, pela geração de empregos e pela manutenção da segurança alimentar da população.

"A sessão solene visa proporcionar um espaço institucional adequado para discutir esses temas e as políticas públicas que podem ser adotadas para promover a sustentabilidade, a inovação e a competitividade da agricultura e pecuária brasileira", argumenta a senadora.

A agenda do CNA contém oito eixos temáticos. Para cada um, os representantes do setor vão destacar os projetos de lei em tramitação no Congresso que podem atender os produtores rurais brasileiros:

Tributação e Política Agrícola

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Direito de Propriedade

Relações Trabalhistas

Relações Internacionais

Infraestrutura e Logística

Produção Agropecuária

Educação

Camily Oliveira, sob supervisão de Rodrigo Baptista