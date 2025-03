Controladoria Geral do Município de Porto Velho participa da 53ª Reunião Técnica do Conaci em Uberaba

Nos últimos dias 19 e 20 de março, o Controlador Geral do Município de Porto Velho, Jonhy Milson Oliveira Martins, e o servidor Manoel Jesus do Nascimento representaram a Controladoria Geral do Município (CGM) na 53ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), realizada em Uberaba, Minas Gerais.

O evento, promovido pelo Conaci com o apoio da Controladoria Geral do Município de Uberaba, reuniu representantes de diversas controladorias do país para debater e compartilhar experiências voltadas ao aprimoramento da gestão pública.

O evento contou com a participação de 68 controladorias brasileiras, incluindo a Controladoria Geral da União (CGU), e teve como objetivo fortalecer o controle interno, promovendo transparência, eficiência e integridade na administração pública. A programação do evento contemplou palestras, painéis temáticos e debates sobre desafios e inovações na gestão pública.

Entre os principais temas abordados, destacou-se o fortalecimento dos Programas de Integridade em Organizações da Sociedade Civil, ressaltando a importância da ética, transparência e responsabilidade social. Além disso, foram debatidos temas como Ouvidoria, Controle Interno, ESG (Environmental, Social and Governance) e Governança Pública.

DESTAQUE

Participaram de 68 controladorias brasileiras, incluindo a Controladoria Geral da União (CGU) Um dos pontos de maior relevância da reunião foi o painel sobre Controle Preventivo e Combate à Corrupção em Obras e Serviços de Engenharia, que abordou os desafios enfrentados pelos órgãos de controle na fiscalização de contratos e na implementação de boas práticas para garantir a eficiência e legalidade das contratações públicas.

Edmar Camata, presidente do Conaci e secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo, enfatizou a importância desses temas para o fortalecimento da auditoria e do controle interno.

"Esses temas são fundamentais no cotidiano do controle e da auditoria. No entanto, é preciso reconhecer que muitas pessoas ainda não compreendem a importância desses mecanismos e como eles podem fortalecer o trabalho dos órgãos de fiscalização. Este painel foi uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos sobre o tema e entender como essas práticas podem gerar políticas públicas mais eficientes e transparentes para a sociedade".

A Controladoria Geral do Município de Porto Velho tem desempenhado um papel relevante no fortalecimento do controle interno e da governança, contribuindo ativamente para a criação e consolidação do Conaci, que se tornou uma referência na promoção da transparência e integridade na administração pública.

Desde sua fundação, o Conaci tem se consolidado como um espaço essencial para a troca de experiências e o desenvolvimento de boas práticas entre as controladorias municipais, estaduais e federal, promovendo a melhoria contínua dos processos de controle e auditoria no setor público.

Texto:CGM

Foto:CGM

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)