População aprova implantação da rotatória no cruzamento das avenidas Tiradentes e Chiquilito Erse

Mesmo funcionando sem a conclusão total do serviço, que deve seguir pelos próximos dias, os moradores, comerciantes, comerciários e condutores de veículos aprovam o retorno da rotatória no cruzamento das avenidas Tiradentes e Francisco Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira). Eles afirmam que, com a retirada dos semáforos por parte da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), o fluxo de veículos está fluindo bem melhor.

“Antes, com o semáforo, isso aqui era um caos. Tinha gente que não prestava atenção, e logo quando colocou o semáforo teve até acidente. Agora não. O trânsito está fluindo melhor”, afirmou a comerciária Ivny Rodrigues.

“Então acredito que melhorou bastante. Agora é só uma questão de tempo para os condutores se acostumarem com o novo sistema. Eu creio que isso melhorou 100% aqui a questão da logística do trânsito. Antigamente, aqui na Tiradentes, sentido shopping, não podia fazer a curva para a esquerda. Com a rotatória, o pessoal pode fazer a voltinha e vir direto para a farmácia, o armazém e o churrasquinho que tem aqui do lado”, destacou Lucas Ruan, que trabalha em uma farmácia.

De acordo com o secretário Iremar Lima, titular da Semtran, a rotatória ainda está funcionando de forma improvisada. Assim que a av. Tiradentes for pavimentada, o que deve acontecer nos próximos dias, a obra terá continuidade. Com isso, vai melhorar mais ainda, dando maior fluidez no trânsito, reduzindo os congestionamentos e proporcionando mais segurança aos condutores.

Lucas Ruan falou da melhoria do fluxo na região “Pelos nossos cálculos, o tempo de espera no horário de pico caiu entre 40 e 60%. Fora do horário de pico, praticamente você não tem nenhuma espera, está fluindo muito bem e com pouquíssimo tempo de espera. O controle da velocidade está funcionando muito bem”, comemora o secretário.

Nos cruzamentos das proximidades, conforme o secretário da Semtran, caíram drasticamente os problemas de trânsito. Ele avalia que agora está muito mais seguro, mas que ainda tem muita coisa para ser implantada na região para segurança e fluidez.

“A gente vai colocar, ainda, a Estrada da Penal (av. Anysio da Rocha Compasso) como mão dupla. Porém, só futuramente, depois que ela receber nova pavimentação”, comentou Iremar Lima.

Texto:Augusto Soares

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)