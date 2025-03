Prefeitura assina termo de cooperação técnica com a Apae com ações na educação, saúde e assistência social

O Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, foi celebrado nesta sexta-feira com muita festa na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Porto Velho (Apae). O evento contou com a participação de autoridades, alunos e familiares da instituição, que atende mais de 100 alunos na capital.

Durante o evento, foram assinados os Termos de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Porto Velho e a Apae, estabelecendo ações estratégicas nos eixos da saúde, educação e assistência social.

De acordo com o prefeito da capital, Léo Moraes, “cada vez mais precisamos ter um carinho e sermos assertivos com a política de inclusão no município de Porto Velho. Com esse termo de cooperação, poderemos realizar esse trânsito, tanto de realocação quanto de cedência, ou até mesmo de devolução aos cofres do município, a depender do estudo técnico feito pelos nossos profissionais”, disse o prefeito.

Na área da educação, por exemplo, a parceria é para a inclusão de 50 vagas exclusivas na rede municipal, incentivo ao ingresso de jovens e adultos na educação de jovens e adultos (EJA) com o suporte da Apae no desenvolvimento da aprendizagem.

Prefeito enfatizou as ações municipais em várias áreas, voltadas aos excepcionais “Só para termos ideia, hoje nós temos 45 estudantes com síndrome de down matriculados nas escolas do município. A Prefeitura tem trabalhado para aumentar cada vez mais esse atendimento e principalmente com profissionais capacitados para atender esses alunos”, disse o secretário de Educação (Semed), Leonardo Leocádio.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA

Já na saúde, a parceria com a cooperação técnica possibilita o convênio para repasse de recursos com base na tabela do SUS e ainda a ampliação dos serviços especializados, garantindo um atendimento sistêmico e personalizado para o público da Apae. Na assistência social, a ideia é desenvolver cartilhas com orientações para atendimentos com base nas diretrizes do Ministério da Saúde para garantir um atendimento qualificado e principalmente humanizado.

O evento contou também com apresentação dos alunos da Apae na dança e na música. A banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia fez uma apresentação especial e a equipe da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) também participou da data comemorativa.

Segundo a presidente da Apae Porto Velho, Iranilde Oliveira, é fundamental esse reconhecimento e apoio da Prefeitura com as ações da instituição. “Nessa data em que comemoramos o dia Internacional da Síndrome de Down, a gente fica muito feliz com esse apoio da Prefeitura, em especial do prefeito Léo Moraes. Aqui a gente atende famílias que contam com esses apoios. Agradecemos muito e esperamos que esse seja o primeiro passo para o crescimento da nossa instituição”, finaliza a presidente.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)