Rio Madeira, patrimônio natural e pilar de grande importância para Rondônia, Amazônia e para o Brasil

O Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 22 de março, foi instituído para que as pessoas do mundo inteiro possam refletir sobre a importância dos recursos hídricos que sustentam homens, animais e plantas, além de fortalecer economias. Nesse contexto, o majestoso rio Madeira, um dos mais emblemáticos da região Norte do Brasil, se destaca não apenas como um marco geográfico, mas também como um pilar essencial para Rondônia, a Amazônia e para a economia do Brasil.

Suas águas, apesar de barrentas, principalmente em períodos de grande cheia, são tão importantes para a vida, que abastecem desde pequenas comunidades, vilas e até grandes cidades, como Porto Velho, a capital rondoniense, saciando a sede de todos.

Fonte de transporte de passageiros e integração das pessoas, o rio Madeira ainda contribui para alimentar o turismo O MADEIRA

Com mais de 3 mil quilômetros de extensão, o rio Madeira é um dos maiores e mais importantes afluentes do rio Amazonas e atravessa ambos os estados. Ele possui uma das mais ricas bacias hidrográficas em biodiversidade, além de ser um dos maiores sistemas de transporte fluvial do Brasil.



Para Rondônia, o Madeira não é apenas uma fonte de água doce, mas também uma via de comunicação histórica, essencial para o transporte de mercadorias, para a movimentação econômica da região e para a sobrevivência de populações tradicionais, como milhares de pessoas que moram em suas margens, sobrevivendo da pesca, da agricultura e do extrativismo, entre outras atividades.



AFLUENTES

No turismo, além da pesca esportiva e dos tradicionais passeios de barcos, o rio oferece contemplação de um dos mais lindos pores do sol da região Tamanha grandiosidade é alimentada por diversos afluentes que enriquecem ainda mais a bacia do Madeira, a exemplo dos rios Abunã, Ribeirão, Jamari, Machado, rio Preto, Jaci e Mutum-Paraná, entre outros. Todos eles desempenham papel fundamental na manutenção da dinâmica hídrica da região, contribuindo para o abastecimento de água e o equilíbrio da natureza.

HIDRELÉTRICAS

Outro aspecto importantíssimo, são as duas hidrelétricas construídas no rio Madeira - Santo Antônio e Jirau. Ambas estão localizadas em Porto Velho e têm grande importância tanto para a geração de energia elétrica quanto para o desenvolvimento da região e do Brasil, pois fazem parte do Sistema Interligado Nacional (SIN), tornando-se molas propulsoras para o crescimento da indústria.

ECONOMIA

Em se tratando de transporte, nosso rio Madeira se consolidou como vital corredor de escoamento de produtos como a soja, milho e outros grãos que vêm de outros estados do Brasil, passando pelo estado de Rondônia até os portos de exportação, especialmente o de Porto Velho. Essa logística fluvial é imprescindível, pelo fato de reduzir os custos do transporte e garantir acesso até mesmo aos mercados internacionais.

O Madeira é uma das principais vias para o transporte de commodities até o Porto de Porto Velho Pilar fundamental para transportar cargas volumosas, como a soja, combustíveis, eletrônicos e até carros e caminhões, o Madeira é uma das principais vias para o transporte de commodities até o Porto de Porto Velho, de onde as cargas seguem para os portos de exportação.

Imprescindível para o agronegócio, por ser uma alternativa mais barata e eficaz do que as estradas, especialmente em uma região de difícil acesso e com grandes distâncias, o rio Madeira é essencial na integração da Amazônia com o restante do Brasil e até mesmo com os mercados internacionais, o que também acaba fomentando a economia local.

PRESERVAÇÃO

Porém, a sustentabilidade dessa via de transporte tão essencial para o País, depende de políticas de gestão de recursos hídricos e de preservação, tendo em vista que em períodos de estiagem extrema, como aconteceu em 2024, fica praticamente impossível de navegar por causa da enorme quantidade de bancos de areia.

Outro ponto importante é que, tanto em período de cheia quanto de estiagem, o rio Madeira é a principal via de ligação do poder público com as famílias ribeirinhas que são impactadas.

Com toda sua riqueza e complexidade, o rio é uma joia que deve ser cuidada para garantir um futuro próspero e sustentável A Prefeitura de Porto Velho, por exemplo, através da Defesa Civil Municipal, realiza constantes ações de monitoramento, distribuição de alimentos, água potável e hipoclorito de sódio, além de auxiliar na retirada de famílias inteiras para locais seguros.

Fonte de transporte de passageiros e integração das pessoas, o rio Madeira ainda contribui para alimentar o turismo em Porto Velho, através da pesca esportiva e dos tradicionais passeios de barcos e contemplação de um dos mais lindos pores do sol da região e do Brasil.

DESAFIOS

Apesar de toda a sua importância, o rio Madeira e seus afluentes enfrentam desafios ambientais, como o desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas. “O Dia Mundial da Água nos lembra da urgência em adotar medidas sustentáveis para proteger esses recursos hídricos tão essenciais para a vida no planeta”, destacou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

A busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental é mais urgente do que nunca. O rio Madeira, com toda sua riqueza e complexidade, é uma joia que deve ser cuidada para garantir um futuro próspero e sustentável para Rondônia, a Amazônia e o Brasil.

Texto:Augusto Soares

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)