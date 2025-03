Prefeitura de Porto Velho está atenta aos furtos de fios e cabos elétricos e pede à população que denuncie

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), como parte das ações do programa Porto Velho 100% Iluminada, está trocando a fiação de cobre pela de alumínio, que é um material menos atrativo para ser furtado e vendido por criminosos no mercado paralelo. Pela terceira vez, só neste ano, a fiação da Praça Getúlio Vargas foi furtada. A Emdur reinstala, mas os ladrões voltam e levam toda a fiação.

Conforme o prefeito Léo Moraes, “estamos trocando toda a iluminação antiga por iluminação solar com sistema antifurto, garantindo uma solução contra os furtos de fiação. Continuamos a pedir o apoio da população, que denuncie pelo 190 qualquer suspeita de movimentação estranha. Se você vir alguém roubando fios ou lâmpadas, denuncie na hora. Ligue para a polícia. E, em breve, se Deus quiser, teremos a Guarda Municipal, que vai reforçar a segurança e combater esses furtos”, disse.

“Fazemos um alerta para que denunciem casos suspeitos de furto de fiação e dos cabos, esse tipo de ação criminosa prejudica a população, gera gasto público e dificuldade para a nossa sociedade. Estou feliz pelo início de um processo em que nós queremos iluminar 100% Porto Velho”, completou o prefeito Léo Moraes.

Conforme o prefeito de Porto Velho, a iluminação pública é fundamental para garantir a circulação tranquila de pedestres e motoristas, além de inibir práticas criminosas, aumentando a sensação de segurança.

“Vamos continuar nossa luta contra esse absurdo. Estamos com o programa Porto Velho 100% Iluminada, trabalhando dia e noite para levar luz para a nossa cidade, e não deixaremos os furtos atrapalhar”, afirmou o prefeito.

A Emdur, além de resolver o problema, tem adotado medidas para prevenir situações semelhantes de furtos de fiações no futuro. Por exemplo, em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, foram realizadas operações focadas no combate a crimes contra a iluminação pública. A empresa também informou que serão instalados dispositivos antifurto, que aumentarão a segurança da rede elétrica.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)