Município mobiliza apoio a produtores rurais afetados pela elevação do nível do rio Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), está intensificando esforços para auxiliar os produtores rurais do médio Madeira, nas regiões de Itacoã, São Miguel, Mutuns e Bom Jardim, que enfrentam dificuldades devido à elevação do nível do rio Madeira.

A cheia já atinge córregos e áreas de várzea, prejudicando o acesso às lavouras e ameaçando a produção agrícola, especialmente de banana. Para minimizar os prejuízos, a Prefeitura disponibilizou três caminhões para o transporte da produção, garantindo que os agricultores consigam escoar seus produtos antes que sejam comprometidos pela enchente.

“Conforme o nível do rio sobe, a água invade os córregos e as áreas de várzea, afetando diretamente os produtores que cultivam banana nessas regiões. Diante disso, estamos priorizando o transporte dessa produção para evitar maiores perdas”, explicou o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro.

De acordo com diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Luís Tamborim, a operação emergencial teve início na última segunda-feira (18) e enfrenta desafios logísticos devido ao difícil acesso às propriedades alagadas. Ainda assim, as equipes da Semagric seguem trabalhando para minimizar os impactos da enchente.

“Nosso objetivo é reduzir ao máximo as perdas dos produtores, mas, infelizmente, parte da produção já foi comprometida. Estamos fazendo tudo possível para prestar apoio nesse momento crítico”, ressaltou Tamborim.

Os agricultores interessados no transporte da produção podem entrar em contato com a Semagric pelo telefone (69) 99387-1434. A secretaria segue monitorando a situação e garante que continuará oferecendo suporte enquanto houver necessidade.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)