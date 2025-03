Prefeitura de Porto Velho realiza palestras sobre educação sanitária na Semana da Água

Você já ouviu falar que é do pequeno que se faz o grande? Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), promoveu uma série de palestras educativas nas escolas da rede municipal e estadual durante esta Semana da Água.

O Dia Mundial da Água é celebrado em 22 de março, e a iniciativa teve como objetivo conscientizar crianças sobre a importância da higienização correta dos alimentos e o uso consciente da água potável.

A ação foi realizada pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Semagric, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). O projeto levou palestras adaptadas ao público infantil, reforçando a necessidade da educação sanitária desde cedo.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou a relevância da iniciativa: “Educar nossas crianças sobre o uso correto da água e a higienização dos alimentos é investir em um futuro mais saudável para todos”.

Palestras estão seguindo um calendário de programação que será realizado durante todo o ano As palestras aconteceram nas escolas Estudo e Trabalho, 21 de Abril, Elenilson Negreiros, Tiradentes e Mãe Margarida. Segundo Matheus Bruno da Silva, diretor do SIM da Semagric, a proposta foi bem recebida pelos alunos e professores.

“Percebemos que as crianças absorvem as informações com facilidade e levam esse conhecimento para suas famílias, o que fortalece ainda mais a conscientização sobre a importância da água potável e da higiene alimentar”, afirmou.

O chefe de Departamento da Semusa, Ailton Furtado, ressaltou a importância da parceria entre as secretarias. “A colaboração entre diferentes setores da Prefeitura é essencial para garantir que a população tenha acesso a informações valiosas para a saúde pública. Com essas palestras, estamos promovendo a segurança alimentar e prevenindo doenças”.

As palestras estão seguindo um calendário de programação que será realizado durante todo o ano em escolas, faculdades e distritos da capital, com essa iniciativa, a Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a saúde, a educação e a conscientização ambiental, preparando as futuras gerações para um uso mais responsável e seguro da água.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)