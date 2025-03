Porto Velho se consolida como corredor estratégico para exportações

>

Município tem potencial na ampliação da presença de produtores locais no mercado internacional

Presença da Caravana em Porto Velho reforça o compromisso da gestão municipal e estadual em impulsionar o agronegócio A passagem da Caravana do Agro Exportador por Porto Velho reforça a vocação da capital rondoniense como um importante corredor logístico para as exportações do agronegócio brasileiro. Durante o evento, realizado na quinta-feira (20), o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Rodrigo Ribeiro, destacou o potencial da cidade na ampliação da presença de produtores locais no mercado internacional.

“Porto Velho tem um papel estratégico na logística do agronegócio nacional, e iniciativas como a Caravana do Agro Exportador são fundamentais para abrir novas oportunidades para nossos produtores. Com uma infraestrutura portuária privilegiada e acesso facilitado a mercados externos, estamos cada vez mais nos consolidando como um ponto-chave para as exportações brasileiras”, afirmou o secretário Rodrigo Ribeiro.

A iniciativa, promovida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), tem como objetivo fortalecer a cultura exportadora no Brasil, promovendo a integração de setores como agricultura, pecuária e pesca. O programa conta com o apoio de diversas entidades e ministérios, criando um ambiente favorável para o crescimento das exportações.

O vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, também participou do evento e ressaltou a importância da Invest Rondônia na atração de investidores e no fortalecimento da economia do estado.

A presença da Caravana em Porto Velho reforça o compromisso da gestão municipal e estadual em impulsionar o agronegócio, gerando mais empregos, renda e oportunidades para os produtores locais.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)