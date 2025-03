Nova tarifa do transporte público coletivo passa a valer a partir de segunda-feira (24)

>

Com valor de R$ 3, a tarifa tem o menor preço cobrado entre as capitais de todo o Brasil

Redução da tarifa deve impulsionar e fortalecer o comércio na cidade Entra em vigor na próxima segunda-feira (24) a nova tarifa do transporte coletivo em Porto Velho, com a redução que passou de R$ 6 para R$ 3 o preço da passagem. A medida está de acordo com o Decreto n.º 20.846 , assinado pelo prefeito Léo Moraes e que foi publicado na última terça-feira (18). Com redução de 50%, a capital rondoniense passa a ter o menor preço do transporte público entre as capitais de todo o Brasil.

Ao assinar o decreto, Léo Moraes destacou que o benefício só foi possível após muito diálogo sobre as medidas que poderiam ser adotadas no sentido de atender um anseio antigo da população. Disse ainda que se trata de uma grande conquista para os munícipes que utilizam o transporte coletivo diariamente, e que outras medidas serão tomadas para melhorar ainda mais o setor.

Ele ressaltou ainda que a redução no preço da passagem não acarretará prejuízos para o município e nem tampouco para a empresa que opera o transporte coletivo na cidade, devido ao sistema de compensação, já que, “quanto mais barato for a tarifa, mais a população vai utilizar o modalo de transporte”, explicou.

Ainda conforme a avaliação do prefeito Léo Moraes, ao reduzir o valor da tarifa pela metade, acaba impulsionando e fortalecendo o comércio na cidade, já que também será reduzido em 50% o valor que os empregadores passarão a investir na locomoção de seus empregados para chegar ao local de trabalho e no retorno para casa. Desta forma, poderão gerar mais emprego e renda.

O prefeito também garante que vai proporcionar mais dignidade aos usuários do transporte coletivo com reformas, ampliações e até mesmo a construção de novos abrigos nas paradas de ônibus, para evitar que as pessoas fiquem expostas ao sol e à chuva, entre outros.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)