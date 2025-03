Lançamento dos Fluxos de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência será no dia 25 de março

Acontece no próximo dia 25 de março, a cerimônia de lançamento dos Fluxos de Atendimento Integrado e Protocolo de Atenção Integral à Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. O evento será das 9h às 12h, no auditório do Ministério Público de Rondônia, à rua Jamary, nº 1555, bairro Olaria, em Porto Velho.

O evento é uma iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com apoio da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf). “O objetivo é fortalecer a garantia de direitos por meio do trabalho conjunto de diversos órgãos e instituições em favor desse público-alvo”, explicou a representante do CMDCA, Solange Hiroshe.

Segunda a secretária da Semasf, esses fluxos são os processos de identificação, notificação e encaminhamento dos casos de violência contra crianças e adolescentes para os órgãos competentes. Com isso, cada um deles adota todas as medidas necessárias visando, acima de tudo, a proteção das vítimas, sem deixar de responsabilizar os agressores.

“São eles (os fluxos) que definem as atribuições e a rede de atendimento para enfrentar a violência contra crianças e adolescentes no nosso município. Também acolhem, identificam e avaliam fatores de riscos, acompanham a criança e a família nos procedimentos de saúde”, acrescentou.

Além disso, são os fluxos que verificam a possibilidade de inclusão das vítimas em família extensiva, aplicam medidas de proteção e acolhimento institucional, entre outras medidas que garantem e fortalecem os direitos quando eles mais precisam.

Além da prefeitura e do CMDCA, o evento tem como parceiro a Cargill Agrícola e Childhood Brasil.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ Ana Flávia

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)