Estátua em homenagem a Manelão, fundador da Banda do Vai Quem Quer, é revitalizada

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), está restaurando a estátua em homenagem ao fundador da Banda do Vai Quem Quer, o empresário Manoel Mendonça, o “Manelão”, que ornamenta a Praça Presidente Vargas, em frente ao Mercado Cultural.

A estátua criada pelo artista plástico rondoniense Bruno Souza, desde a inauguração em 2021, passou a ser vista como um resgate cultural e a praça ganhou uma nova referência como marco histórico e turístico.

Bruno Souza, que faz parte do quadro de servidores da Semdestur, foi chamado para realizar o trabalho de restauração da estátua localizada na Travessa Cultural Manelão, que apresenta o homenageado sentado na cadeira que mantinha ao seu lado no local onde costumava frequentar.

RESTAURAÇÃO

Estátua criada pelo artista plástico rondoniense Bruno Souza O artista plástico Bruno Souza, que já tem outras obras na cidade, como o Memorial dos Seringueiros, explicou que a escultura em fibra de vidro e resina é preenchida com concreto armado. "Com o passar do tempo, a escultura se desgasta. Agora estou fazendo o preenchimento das lacunas que a obra apresenta. Depois, a escultura passará para a parte de acabamento, em que será lixada. Também vou realizar a retirada de toda a tinta preta e passar uma de cor mais clara, que será o cinza", explicou.

"Bancos e a mesa serão restaurados e deixarão o monumento mais bonito e atrativo esteticamente. A previsão é que a restauração seja concluída na próxima semana", disse o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior.

Para o secretário, é fundamental essa preocupação do prefeito Léo Moraes com a preservação e conservação dos monumentos históricos da cidade, pois, ao mesmo tempo, valoriza o trabalho realizado pelo artista. "Essa iniciativa dá à população o sentimento de pertencimento ao poder visitar os locais públicos e conhecer os monumentos que contam a nossa história".

LEGADO

Siça, filha do Manelão, deu continuidade ao legado como presidente da Banda do Vai Quem Quer Sicília Andrade, a Siça, filha do Manelão, após o falecimento do pai, deu continuidade ao legado como presidente da Banda do Vai Quem Quer. “Como filha dele, vejo que a restauração da estátua do meu saudoso pai Manelão é de grande importância para a preservação da cultura e identidade da cidade de Porto Velho. Manelão, personagem emblemático da cena local, representa não apenas um forte símbolo da história regional, mas uma conexão com as tradições e a memória coletiva da população”, afirmou.

Siça acrescentou que a restauração do monumento contribui para a preservação da memória dele, que, por meio de suas características e história, remete ao legado e à valorização cultural da cidade. “Há 45 anos, ele fundou o maior bloco carnavalesco da Amazônia, a Banda do Vai Quem Quer, hoje nosso patrimônio cultural”, disse.

A restauração da estátua do Manelão não é apenas uma ação estética, é uma iniciativa crucial para a preservação da cultura, identidade e história de Porto Velho. “É por meio de ações como essa que se mantém vivas as lembranças e os legados que moldam a comunidade, contribuindo para um futuro mais consciente e respeitoso com as tradições locais”, finalizou Siça.

O prefeito Léo Moraes destacou que lembrar “Manelão” é preservar a memória de um personagem importante da história de Porto Velho e do carnaval da cidade. “Mediante a restauração e preservação da sua estátua, certamente estamos contribuindo para a perenidade de seu legado”.



Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)