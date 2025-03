Rio Madeira chega à cota de emergência e Defesa Civil intensifica trabalho

>

Nível do rio ultrapassou os 16 metros nesta segunda-feira



Já é possível perceber o avanço das águas do rio em áreas próximas ao perímetro urbano de Porto Velho Na manhã desta quinta-feira (20), o rio Madeira, em Porto Velho, registrou a marca de 16,16 metros em seu nível e chegou à cota de emergência. A medição é realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA) e conta com o monitoramento da Defesa Civil Municipal.

Por conta dessa subida, já é possível perceber o efeito do isolamento de regiões do baixo Madeira, além do avanço das águas do rio em áreas próximas ao perímetro urbano de Porto Velho, a exemplo do ramal Maravilha, onde o acesso por terra já começa a ser comprometido.

Conforme o coordenador da Defesa Civil em Porto Velho, Marcos Berti, a chegada do rio Madeira à cota de emergência já era esperada, uma vez que a determinação do prefeito Léo Moraes foi de acompanhar a situação das comunidades desde o começo da elevação do nível das águas.

No ramal Maravilha, o acesso por terra já começa a ser comprometido "Desde o início da elevação do nível do rio, estamos realizando o trabalho de monitoramento na segurança das comunidades, levando água, hipoclorito de sódio, além de outras doações que garantam que esses cidadãos possam passar por esse momento de emergência. A previsão é de que as chuvas permaneçam intensas em Porto Velho até a Semana Santa, motivo pelo qual estamos 24 horas atuando em defesa da nossa sociedade", garantiu Berti.

O trabalho da Defesa Civil na contenção dos transtornos causados pela cheia do rio Madeira em Porto Velho é uma ação integrada entre as secretarias municipais, além da parceria do Governo de Rondônia.

O cidadão que precisar acionar a Defesa Civil pode entrar em contato através dos telefones: (69) 98473-2112 ou 199.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais/ José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)