Prefeitura promove treinamento em Sistema de Informação Geográfica para fiscais de posturas de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), realizou na última quarta-feira (19) um treinamento sobre o uso do Sistema de Informações Geográficas de Porto Velho (SIGPVH). A capacitação foi voltada para fiscais de posturas da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) e teve como objetivo aprimorar o uso de ferramentas tecnológicas na fiscalização de terrenos baldios, licenciamentos e outras demandas urbanas.

O SIGPVH é uma plataforma web avançada de geoprocessamento, gerenciada pela Sempog, que centraliza informações do município em um banco de dados. O sistema facilita o acesso às informações e proporciona maior agilidade na gestão das ações fiscais e administrativas.

Durante o treinamento, os fiscais receberam orientações sobre as funcionalidades do sistema e sua aplicação na rotina de fiscalização. A capacitação abordou desde a navegação na plataforma web e no aplicativo móvel até a interpretação dos dados espaciais, que permitem um acompanhamento mais preciso das áreas do município.

SIGPVH é uma plataforma web avançada de geoprocessamento que centraliza informações do município em um banco de dados Segundo Marvin Farias, engenheiro florestal e membro da equipe de geoprocessamento da Sempog, a plataforma traz mais precisão à fiscalização e facilita a tomada de decisões sobre o uso do solo. “A ferramenta proporciona um controle mais eficiente, além de uma gestão mais dinâmica. A integração das informações de várias áreas facilita as ações de fiscalização e oferece mais precisão nas decisões administrativas”, explicou Marvin.

A capacitação também reforçou a importância da ferramenta para otimizar a abordagem de problemas da fiscalização, como o controle de terrenos baldios, que frequentemente geram reclamações da população e demandam um acompanhamento mais preciso.

O gerente da Divisão de Terrenos Baldios da Semusb, Joel Limoeira Freire, destacou os avanços que o sistema proporciona na identificação dos proprietários. "O SIGPVH facilita muito a identificação do proprietário, principalmente quando ele já não reside mais na cidade ou mora distante. O sistema nos permite localizar geograficamente o imóvel, acessar os dados do contribuinte e notificá-lo oficialmente de forma mais ágil. Essa integração e a atualização constante das informações vão otimizar o processo", afirmou.

Treinamento do SIGPVH capacita fiscais da Semusb para aprimorar o controle de terrenos baldios e agilizar notificações de proprietários Além disso, a modernização também impactará o acompanhamento dos processos administrativos, tornando o fluxo de trabalho mais eficiente. Para Cláudia do Nascimento, fiscal municipal há 20 anos, a integração dos dados facilitará consultas futuras e tornará o fluxo de trabalho mais eficiente e acessível.

“Antes, enfrentávamos dificuldades para localizar terrenos baldios e identificar os proprietários. Muitos processos eram feitos manualmente, dificultando o acompanhamento das informações. Com o SIGPVH, os dados estarão sempre atualizados e integrados, facilitando tanto nosso trabalho quanto futuras consultas”, destacou.

Já a gerente da Divisão de Fiscalização de Posturas Urbanas da Semusb, Christy Ellen, enfatizou que a plataforma contribuirá para uma fiscalização mais estratégica e eficaz, garantindo que as notificações sejam aplicadas com mais precisão e acompanhamento detalhado. "A integração das informações proporcionada pelo SIGPVH fortalece nossa atuação, permitindo um acompanhamento mais detalhado e eficaz. Isso, com certeza, vai gerar uma melhoria significativa na gestão urbana da cidade", ressaltou.

Capacitação reforça a importância do SIGPVH na modernização da fiscalização Com a implementação da plataforma, a Prefeitura de Porto Velho dá mais um passo rumo à modernização da gestão pública. A capacitação dos servidores da Semusb demonstra o compromisso da administração municipal em investir em inovação e aprimorar os serviços prestados à população, garantindo processos mais ágeis e transparentes.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Márcio Gabriel, destacou que a iniciativa está alinhada com as diretrizes da gestão do prefeito Léo Moraes, que tem investido na digitalização de processos e na melhoria da eficiência administrativa.

“Nosso objetivo é tornar a fiscalização mais moderna e eficiente, oferecendo aos servidores ferramentas que facilitem seu trabalho e garantam um atendimento mais ágil para a população. O SIGPVH é um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada para fortalecer a gestão urbana e garantir uma cidade mais organizada”, afirmou o secretário.

Texto:Emily Costa

Foto:Emily Costa e Fábio Ono (Sempog)

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)