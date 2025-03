Prefeitura de Porto Velho realiza segunda edição do “Vem com a Prefeitura”

Diversão, saúde e outros serviços vão marcar a segunda edição do “Vem com a Prefeitura”, que acontece neste sábado (22), das 8h às 14h, na quadra poliesportiva do residencial Orgulho do Madeira. O evento é mais uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) e demais parceiros.

Com uma programação voltada às famílias do residencial, jovens, crianças, adultos e idosos poderão aproveitar diversas opções de lazer e serviços sociais voltados à saúde, e inúmeras atividades recreativas.

O prefeito Léo Moraes convida os moradores do residencial para uma programação repleta de diversão, saúde e serviços gratuitos para toda a comunidade e ainda muito esporte e lazer para pessoas de todas as idades.

“Nosso objetivo é aproximar cada vez mais a população da Prefeitura e apenas com este contato direto, este diálogo, poderemos trabalhar de forma mais efetiva e eficaz para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade”, afirmou Léo Moraes.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)