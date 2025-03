Cruzamento da rua Mané Garrincha com Rio de Janeiro terá semáforo

A Prefeitura de Porto Velho segue atuando nas ações de melhoria no fluxo do trânsito da capital rondoniense. Nesta quinta-feira (20), agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) deram início ao processo de instalação de um semáforo no cruzamento da rua Mané Garrincha com avenida Rio de Janeiro.

Principal acesso ao condomínio popular Orgulho do Madeira, localizado na zona Leste da cidade, esse cruzamento vem registrando um alto nível de acidentes de trânsito, motivo pelo qual a Prefeitura de Porto Velho decidiu atender o clamor da comunidade.

"Esse local tem muito acidente de trânsito, então, para uma questão de controle de segurança viária, nós vamos instalar o semáforo na busca de reduzir de forma drástica os acidentes registrados nesse cruzamento. Tentamos outras soluções como rotária, mas não deu certo, o raio é pequeno e não gerou segurança", falou Iremar Lima.

O semáforo será no modelo três tempos: verde, amarelo e vermelho. A previsão da Semtran é de que até a próxima semana ele já esteja ativo.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)