Em Porto Velho, Ebserh avalia unidades hospitalares para aquisição da Prefeitura e implantação do Hospital Municipal

A convite da Prefeitura, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está em Porto Velho para a segunda etapa de visitas aos hospitais privados. O objetivo é encontrar o melhor estabelecimento para ser adquirido pela gestão municipal e transformado no Hospital Municipal Universitário, atendendo aos anseios da população e da comunidade acadêmica.

Na manhã desta quinta-feira (20), antes da equipe seguir para as vistorias, uma reunião de boas-vindas e alinhamentos aconteceu na reitoria da Universidade Federal de Rondônia (Unir) com a presença do prefeito, Léo Moraes, do secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, da reitora da Unir, Marília Pimentel, e demais membros da comissão que acompanha as tratativas de compra do hospital.

Léo Moraes reforçou o compromisso da gestão com a implantação do Hospital Municipal em Porto Velho, uma reivindicação antiga da população. “O Município tem vontade, interesse e vai avançar nessa área o quanto antes. Nesse propósito, contamos com a Ebserh para seguirmos firmes nessa tratativa e fazer acontecer”, pontuou o prefeito.

Com a implantação do primeiro Hospital Municipal Universitário (HMU) do estado, a Prefeitura busca ampliar a capacidade de atendimento especializado, promovendo o acesso da população da capital aos serviços de maior complexidade.

A Prefeitura de Porto Velho conta com o apoio e parceria fundamental da Unir, que terá a unidade hospitalar como campo de estudo e pesquisa, voltado para a formação de profissionais da área da saúde.

EBSERH EM PORTO VELHO

O cronograma de trabalho da equipe da Ebserh contempla visita técnica em três hospitais privados que manifestaram interesse na venda de suas estruturas.

Cronograma de trabalho da equipe da Ebserh contempla visita técnica em três hospitais privados O coordenador de Gestão da Rede de Trabalho da vice-presidência da Ebserh, Adriano Souza, presente na força-tarefa em Porto Velho, explica que as avaliações levam em consideração toda a estrutura da unidade, o perfil assistencial e a possibilidade de implantação de espaços de ensino.

“É muito importante que essas unidades, além da assistência, também ofereçam boa estrutura aos alunos. Espero que a gente consiga sair daqui com uma boa impressão dessas novas unidades que serão avaliadas e que a gente consiga trazer o tão sonhado hospital universitário para o município de Porto Velho”, desejou Adriano.

TRATATIVAS E BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO

Tão logo a Ebserh emita o parecer favorável para a compra de alguma das estruturas avaliadas, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia as tratativas para concretizar a aquisição, com recursos próprios e parcerias com parlamentares que já manifestaram apoio financeiro ao projeto.



Estudo técnico de viabilidade e impacto está sob a coordenação da Semusa A proposta é que a estrutura hospitalar seja mantida pela Ebserh, responsável pela gerência de hospitais universitários federais em todo o país.

Com essa gestão qualificada, o HMU poderá oferecer exames e consultas especializadas, procedimentos cirúrgicos, leitos de internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e demais atendimentos de média e alta complexidade, não disponibilizados hoje pelo município.

O estudo técnico de viabilidade e impacto está sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). O secretário Jaime Gazola explica que “o diferencial dessa aquisição é que o hospital atenderá os pacientes de Porto Velho, que sofrem sem uma unidade hospitalar e que há muito tempo esperam por essa conquista”.

CAMPO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Conforme Marília Pimentel, HMU deve ampliar o número de vagas para estudantes de medicina Além de referência do atendimento especializado à população de Porto Velho, a implantação do Hospital Municipal Universitário deve ser ainda um ambiente de aprendizado prático e realista para os estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição e outras áreas da saúde, por meio das parcerias com as universidades privadas. A unidade também servirá como campo de estágio, possibilitando aos alunos a vivência direta com pacientes e ainda com os serviços e atendimento voltados à sociedade.

Conforme a reitora da Unir, Marília Pimentel, (HMU) deve ampliar o número de vagas para estudantes de medicina.

“Eu fico muito feliz que a atual gestão tenha essa sensibilidade de compreender que a universidade é uma parceira, quem forma os profissionais da área de saúde que vão atender a nossa população. Estamos confiantes na concretização desse trabalho para a universidade ter um hospital, que vai ser administrado por uma estatal, a Ebserh, que tem excelência nos serviços que faz na área de saúde”, destacou a reitora.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)