Palestra na Escola Santa Marcelina conscientiza sobre a importância do respeito aos recursos hídricos

Em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado neste 22 de março, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), realizou uma ação com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do respeito aos recursos hídricos no cotidiano da cidade e também no trânsito. O evento contou com a parceria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam).

Durante a ação, que aconteceu na Escola Santa Marcelina, o agente Silva, da Divisão de Treinamento e Educação para o Trânsito (DTET), destacou o papel fundamental de todos na preservação da água e no cuidado com a drenagem urbana, que impacta diretamente na qualidade de vida dos moradores de Porto Velho.



"Devemos estar atentos ao descarte correto de lixo nas ruas. Quando o lixo é jogado de forma inadequada, ele pode entupir bueiros, causando alagamentos e transtornos para muitas pessoas, inclusive no trânsito, como já vimos em algumas áreas da cidade, a exemplo do cruzamento das avenidas Rio de Janeiro e Guaporé, onde um novo sistema de drenagem está sendo construído", afirmou.

Ação visa sensibilizar sobro o respeito aos recursos hídricos no cotidiano da cidade e também no trânsito

O agente também falou sobre a situação em outras cidades, como São Paulo, onde os impactos de enchentes são tão severos, que chegam a invadir a estação do metrô. Daí a necessidade constante de manter a cidade com infraestrutura adequada, trabalho que já está sendo feito pela atual gestão, para o escoamento da água da chuva.

Ele explicou para as crianças que ações como essa garantem a drenagem correta nos bueiros e evitam danos causados por alagamentos nas vias públicas, fatores que representam sérios riscos para quem está no trânsito.

O evento também abordou a relação entre o uso consciente da água e a proteção à vida, um tema essencial para o desenvolvimento sustentável da cidade. "A água é um recurso vital para a nossa saúde e para o funcionamento da cidade. Proteger esse recurso, cuidar da drenagem e garantir a fluidez do trânsito nas vias é essencial para termos uma cidade mais segura e saudável para todos", destacou.

Ao final, foi enfatizado que, assim como a água potável é essencial para a vida humana, a água de escoamento também precisa ser respeitada para evitar danos à urbanidade e garantir a segurança das pessoas.

“Com ações como esta, a Semtran reafirma seu compromisso com o bem-estar da população nas vias públicas e a preservação dos recursos naturais”, disse o secretário da Semtran, Iremar Torres.

Texto:Augusto Soares

Foto:Semtran

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)