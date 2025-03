Recuperação emergencial em rodovias não pavimentadas na região da Zona da Mata é intensificada pelo governo de RO

As fortes chuvas que atingiram Rondônia no início de março exigiram ações rápidas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). Diante disso, a equipe da 5ª Residência Regional intensificou os trabalhos de manutenção e recuperação emergencial em trechos críticos das rodovias não pavimentadas na região da Zona da Mata.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou a importância da manutenção das rodovias estaduais para o desenvolvimento do estado. “As estradas são fundamentais ao escoamento da produção e à mobilidade da população. Mesmo com o inverno Amazônico, os trabalhos seguem para garantir trafegabilidade e segurança para todos que dependem dessas vias.”

De acordo com Nilson Oliveira, residente da 5ª Regional do DER-RO, os trabalhos seguem ininterruptamente, inclusive aos finais de semana. “No sábado (15) e domingo (16), as equipes atuaram na recuperação da RO-492, conhecida como Linha 208, entre o distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura, e o trevo da RO-491, em São Felipe d’Oeste. Além disso, outra equipe realizou a manutenção da ponte de madeira na RO-490, em Alto Alegre dos Parecis”, explicou.

Ao longo desta semana, as ações emergenciais continuarão na RO-383, conhecida como Linha 47-5, e na RO-135, ambas no município de Alta Floresta d’Oeste.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a força-tarefa mobiliza as 15 residências regionais e as seis usinas de asfalto do estado. “O governo de Rondônia mantém mais de 4.500 quilômetros de rodovias pavimentadas e mais de 1.500 quilômetros de rodovias primárias sob a responsabilidade do DER”, ressaltou.